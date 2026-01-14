Với Carrick, MU lại rơi vào vòng lặp

Việc Michael Carrick được bổ nhiệm không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là lời thú nhận rằng Manchester United vẫn chưa học được cách sống mà không có Sir Alex Ferguson.

Manchester United một lần nữa hành động ngay khi CLB hoảng loạn trước chính tương lai của mình. Hai ngày sau khi Ruben Amorim bị sa thải, một cuộc họp ăn sáng diễn ra với Sir Alex Ferguson, Jason Wilcox và CEO Omar Berrada.

MU lại cầu cạnh Sir Alex

Theo ESPN, tại đó, Michael Carrick được chọn làm HLV tạm quyền. Cách thức bổ nhiệm này phơi bày nhiều điều quan trọng. Nó cho thấy khi khủng hoảng vây quanh, Manchester United vẫn chọn quay về bản năng cũ.

Amorim từng được MU giới thiệu như một đại diện cho sự đoạn tuyệt với quá khứ. Ông là HLV trẻ, có triết lý rõ ràng, được kỳ vọng đặt nền móng dài hạn. Vậy mà sau 14 tháng, dự án ấy kết thúc trong thất vọng.

Thay vì kiên định hoặc tiếp tục tìm một hướng đi cùng hệ tư duy mới, Manchester United chọn cách lùi lại. Carrick là giải pháp ít gây xáo trộn nhất. Ông quen thuộc, dễ chấp nhận và không đe dọa trật tự hiện có.

Sir Alex không còn là đại sứ của M.U, nhưng điều đó không quan trọng.

Theo ESPN, nhiệm vụ của Carrick là ổn định đội bóng đến cuối mùa. Không có kế hoạch dài hạn, cũng không có tuyên bố chiến lược. Đây là một quyết định quản trị mang tính phòng vệ.

Manchester United không tìm kiếm một cuộc tái thiết, họ chỉ tìm kiếm sự yên tĩnh. Đó là lựa chọn của một CLB mệt mỏi vì thất bại liên tiếp, chứ không phải của một CLB tự tin vào tương lai.

Điều đáng nói ở đây là vai trò của Sir Alex Ferguson lại đóng vai then chốt. Dưới thời INEOS, Sir Alex đã bị loại khỏi vai trò đại sứ chính thức. Nhưng ảnh hưởng của ông chưa từng suy giảm.

Khi Manchester United cần một quyết định quan trọng, Sir Alex vẫn có mặt, vẫn được lắng nghe và có tiếng nói quyết định. Điều đó cho thấy quyền lực biểu tượng tại Old Trafford vẫn vượt qua mọi cấu trúc quản trị mới.

INEOS từng nhấn mạnh rằng Manchester United cần được vận hành như một tổ chức hiện đại. Nghĩa là có quy trình rõ ràng, trách nhiệm phân tầng và ít phụ thuộc vào cá nhân. Nhưng cuộc họp ăn sáng hôm ấy lại nói lên điều ngược lại.

Khi mọi thứ sụp đổ, Manchester United vẫn cần Sir Alex để hợp thức hóa lựa chọn của mình. Đó không phải là quản trị hiện đại mà là lệ thuộc vào di sản.

Vòng lặp sẽ còn kéo dài đến bao giờ?

Michael Carrick dĩ nhiên không phải là vấn đề. Ông chỉ là sản phẩm của bối cảnh. Một HLV tạm quyền lý tưởng trong mắt ban lãnh đạo vì không tạo ra xung đột.

Carrick hiểu CLB, hiểu truyền thông và không yêu cầu quyền lực. Nhưng chính điều đó khiến anh trở thành biểu tượng của sự thỏa hiệp.

Câu hỏi đặt ra không phải Carrick có giỏi hay không. Câu hỏi là tại sao Manchester United, sau hơn một thập kỷ hậu Sir Alex, vẫn chưa đủ tự tin để ra quyết định mà không cần ông. Một CLB lớn phải học cách sống với sai lầm của chính mình. Manchester United thì chưa. Vì mỗi lần thất bại, họ lại tìm đường quay về.

INEOS có thể thay đổi con người, chức danh và cấu trúc. Nhưng chừng nào Sir Alex Ferguson vẫn là chiếc phao tinh thần mỗi khi khủng hoảng, Manchester United vẫn chưa thực sự bước sang kỷ nguyên mới.

Đây không phải câu chuyện về Carrick. Đây là câu chuyện về một CLB vẫn sợ hãi khi phải bước đi mà không có cái bóng vĩ đại phía sau.