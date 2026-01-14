Trợ lý quan trọng nhất của Carrick tại MU

Manchester United được đánh giá có quyết định thông minh khi đồng ý bổ nhiệm Steve Holland làm trợ lý cho Michael Carrick, huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng.

Steve Holland sẽ làm trợ lý cho Michael Carrick.

Với 33 năm kinh nghiệm huấn luyện, Holland có thâm niên và trình độ cao nhất trong dàn trợ lý của Carrick, so với các nhân tố khác như Jonathan Woodgate, Travis Binnion hay Jonny Evans, cựu cầu thủ MU.

The Times gọi Holland là "trợ lý ngôi sao" mà nhiều HLV hàng đầu mong muốn làm phụ tá cho mình ở các đội bóng. Sau khi sớm kết thúc sự nghiệp cầu thủ vì chấn thương, Holland bắt đầu nghiệp huấn luyện ở tuổi 22, lấy bằng Pro lúc 27.

Holland từng làm việc dưới thời Carlo Ancelotti, Di Matteo, Rafael Benitez, Jose Mourinho, Guus Hiddink và Antonio Conte tại Chelsea. Ông góp phần giúp "The Blues" thắng Champions League và giành 2 chức vô địch Premier League.

HLV Como, Cesc Fabregas từng ca ngợi "bộ não huấn luyện tỉ mỉ" của Holland. Khi Chelsea hạ Bayern Munich trong chung kết Champions League 2012, Holland đóng vai trò lớn giúp HLV tạm quyền khi đó là Di Matteo.

Carrick sẽ có trợ lý hàng đầu bóng đá Anh phụ tá.

Đến khi Benitez và Mourinho dẫn dắt Chelsea, cả hai đều mang theo số lượng lớn đội ngũ trợ lý riêng, nhưng họ vẫn giữ lại Holland bởi đánh giá cao ông. Rời Chelsea, Holland sau đó làm trợ lý cho Gareth Southgate ở đội U21 Anh rồi đội tuyển quốc gia, giúp "Tam sư" vào 2 trận chung kết Euro và 1 bán kết World Cup.

Southgate luôn khiêm tốn nói rằng "điểm mạnh" của Holland bù đắp cho "điểm yếu" của ông. Holland được khen ngợi vì công việc giúp cầu thủ trẻ hòa nhập và phát triển tại tuyển Anh. Ông được nhiều cầu thủ yêu thích, tôn trọng vì khả năng đào tạo.

Hiển nhiên, Holland từng thử sức với vai trò huấn luyện viên trưởng nhưng không thành công, khi bị Yokohama F Marinos sa thải chỉ sau 4 tháng. Tuy nhiên, trong vai trò trợ lý, Holland là một trong những người hàng đầu ở bóng đá châu Âu hiện tại.

