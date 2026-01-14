Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trợ lý quan trọng nhất của Carrick tại MU

  • Thứ tư, 14/1/2026 08:34 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Manchester United được đánh giá có quyết định thông minh khi đồng ý bổ nhiệm Steve Holland làm trợ lý cho Michael Carrick, huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng.

Steve Holland sẽ làm trợ lý cho Michael Carrick.

Với 33 năm kinh nghiệm huấn luyện, Holland có thâm niên và trình độ cao nhất trong dàn trợ lý của Carrick, so với các nhân tố khác như Jonathan Woodgate, Travis Binnion hay Jonny Evans, cựu cầu thủ MU.

The Times gọi Holland là "trợ lý ngôi sao" mà nhiều HLV hàng đầu mong muốn làm phụ tá cho mình ở các đội bóng. Sau khi sớm kết thúc sự nghiệp cầu thủ vì chấn thương, Holland bắt đầu nghiệp huấn luyện ở tuổi 22, lấy bằng Pro lúc 27.

Holland từng làm việc dưới thời Carlo Ancelotti, Di Matteo, Rafael Benitez, Jose Mourinho, Guus Hiddink và Antonio Conte tại Chelsea. Ông góp phần giúp "The Blues" thắng Champions League và giành 2 chức vô địch Premier League.

HLV Como, Cesc Fabregas từng ca ngợi "bộ não huấn luyện tỉ mỉ" của Holland. Khi Chelsea hạ Bayern Munich trong chung kết Champions League 2012, Holland đóng vai trò lớn giúp HLV tạm quyền khi đó là Di Matteo.

Steve Holland anh 1

Carrick sẽ có trợ lý hàng đầu bóng đá Anh phụ tá.

Đến khi Benitez và Mourinho dẫn dắt Chelsea, cả hai đều mang theo số lượng lớn đội ngũ trợ lý riêng, nhưng họ vẫn giữ lại Holland bởi đánh giá cao ông. Rời Chelsea, Holland sau đó làm trợ lý cho Gareth Southgate ở đội U21 Anh rồi đội tuyển quốc gia, giúp "Tam sư" vào 2 trận chung kết Euro và 1 bán kết World Cup.

Southgate luôn khiêm tốn nói rằng "điểm mạnh" của Holland bù đắp cho "điểm yếu" của ông. Holland được khen ngợi vì công việc giúp cầu thủ trẻ hòa nhập và phát triển tại tuyển Anh. Ông được nhiều cầu thủ yêu thích, tôn trọng vì khả năng đào tạo.

Hiển nhiên, Holland từng thử sức với vai trò huấn luyện viên trưởng nhưng không thành công, khi bị Yokohama F Marinos sa thải chỉ sau 4 tháng. Tuy nhiên, trong vai trò trợ lý, Holland là một trong những người hàng đầu ở bóng đá châu Âu hiện tại.

7 pha cứu thua của Trung Kiên trước U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, thủ môn Trần Trung Kiên thi đấu xuất sắc giúp U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 ở lượt trận cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026.

MU thanh lý số lượng lớn cầu thủ vào mùa hè

Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ đội hình lớn vào mùa hè sắp tới, và sẽ chỉ có 13 cầu thủ của đội bóng được đảm bảo về tương lai tại câu lạc bộ.

13 giờ trước

Lý do MU từ chối Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer nhận được sự ủng hộ từ Chris Wilcox và Omar Berrada. Tuy nhiên, gia đình Glazer và Jim Ratcliffe không hào hứng với ý tưởng đưa HLV người Na Uy trở lại.

13 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Steve Holland Mourinho Michael Carrick

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Voi Carrick, MU lai roi vao vong lap hinh anh

Với Carrick, MU lại rơi vào vòng lặp

1 giờ trước 19:00 14/1/2026

0

Việc Michael Carrick được bổ nhiệm không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là lời thú nhận rằng Manchester United vẫn chưa học được cách sống mà không có Sir Alex Ferguson.

Truc tiep U23 Thai Lan vs Trung Quoc hinh anh

Trực tiếp U23 Thái Lan vs Trung Quốc

2 giờ trước 18:00 14/1/2026

0

U23 Thái Lan đứng trước thử thách lớn nhất tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026, khi buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D để nuôi hy vọng vào tứ kết.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý