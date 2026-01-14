Lý do MU từ chối Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer nhận được sự ủng hộ từ Chris Wilcox và Omar Berrada. Tuy nhiên, gia đình Glazer và Jim Ratcliffe không hào hứng với ý tưởng đưa HLV người Na Uy trở lại.

Manchester United từng cân nhắc giữa Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer cho vai trò HLV tạm quyền ở phần còn lại của mùa giải.

Theo The Times, Chris Wilcox và Omar Berrada, những nhân vật cấp cao nhất trong bộ phận thể thao của câu lạc bộ, sẵn sàng đưa Ole Gunnar Solskjaer trở lại. Tuy nhiên, các chủ sở hữu CLB bao gồm gia đình Glazer và Jim Ratcliffe không thích ý tưởng đó.

Việc bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền nhận được sự thống nhất lớn hơn từ các bên, bao gồm đội ngũ lãnh đạo và chủ sở hữu. Giám đốc Kỹ thuật MU, Christopher Vivell, cũng đánh giá Carrick sở hữu phong cách bóng đá rõ ràng, và với những cầu thủ chất lượng hơn ở MU hiện tại, anh có thể tạo khác biệt.

Vivell đánh giá cao Carrick hơn Solskjaer, bởi Giám đốc kỹ thuật MU tin rằng phương pháp huấn luyện của Ole có phần cũ kỹ, giống như thời Sir Alex Ferguson. Trong khi đó, Carrick có phương pháp hiện đại hơn.

Hôm 13/1, Solskjaer được Wilcox thông báo trực tiếp rằng ông không phải là người được chọn. Mặc dù cảm thấy thất vọng, HLV người Na Uy vẫn vui vẻ chấp nhận, bởi lẽ ông cũng ưu tiên một hợp đồng có hứa hẹn về tính dài hạn, thay vì chỉ tạm thời trong vài tháng cho đến mùa hè.

Carrick từng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền cuối năm 2021, giai đoạn chuyển tiếp sau khi Solskjaer bị sa thải, và hiểu rõ môi trường nội bộ của đội bóng.

Solskjaer tin rằng Manchester United cần một cuộc tái thiết lớn để thu hẹp khoảng cách với các đội bóng hàng đầu Premier League. Quan điểm này được ông trình bày rõ ràng với các lãnh đạo điều hành của câu lạc bộ trong các cuộc thảo luận trước đó.

Trong khi đó, Carrick sẵn sàng làm việc trong vài tháng rồi nhường chỗ cho một HLV khác mà không đòi hỏi quá nhiều. Chính điều đó giúp cựu tiền vệ MU nhận được công việc. Carrick cũng từng đảm nhận vai trò tạm quyền tại CLB này và gây ấn tượng trong thời gian đầu tại Middlesbrough trước khi bị sa thải.

Trận đấu đầu tiên của Carrick trên cương vị HLV trưởng tạm quyền được xác định là trận derby Manchester vào ngày 17/1, diễn ra tại Old Trafford. Đây được xem là màn ra mắt có mức độ thử thách cao, trong bối cảnh Man Utd đang chịu áp lực lớn về kết quả và phong độ.

