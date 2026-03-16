Como làm đảo lộn trật tự Serie A

Como tạo nên màn lội ngược dòng đáng nhớ khi đánh bại Roma với tỷ số 2-1 trên sân nhà vào rạng sáng 16/3.

Como gây ấn tượng mạnh tại Italy.

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 29 Serie A, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fàbregas tiếp tục gây ấn tượng. Dù Roma mở tỷ số rất sớm ngay phút thứ 7 nhờ quả phạt đền do Donyell Malen thực hiện thành công, đội chủ nhà vẫn không hề nao núng.

Suốt hiệp một, Como kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha dứt điểm cuối cùng. HLV Fabregas thực hiện thay đổi ở hiệp hai bằng cách tung Anastasios Douvikas vào sân từ ghế dự bị.

Và chính Douvikas gỡ hòa ở phút 59, với pha băng lên dứt điểm mạnh mẽ. Tình thế trận đấu thay đổi hoàn toàn ở phút 64 khi Wesley Franca nhận thẻ đỏ trực tiếp (thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi với Assane Diao).

Roma chơi thiếu người, và Como tận dụng lợi thế để tạo áp lực liên tục. Dù hàng thủ Roma cố gắng cầm cự, Como vẫn tìm được bàn thắng quyết định ở phút 79, khi Diego Carlos dứt điểm vào lưới trống.

Como chỉ mới thăng hạng Serie A mùa trước.

Có ưu thế về mọi mặt, Como suýt nâng tỷ số lên 3-1 ở cuối trận khi Lucas Da Cunha sút trúng xà ngang. Với kết quả này, đội bóng vùng Lombardy có chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Serie A, thành tích tốt nhất của họ từ đầu mùa.

Đồng thời, Como cũng lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A, vượt qua Juventus (hơn 1 điểm) để nằm trong nhóm dự Champions League.

Đối với Roma của Gian Piero Gasperini, thất bại này là đòn giáng mạnh vào nỗ lực chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu. Đội bóng thủ đô chỉ thắng 2 trong 10 trận gần nhất ở mọi đấu trường và bước vào trận lượt về vòng 1/8 Europa League gặp Bologna với phong độ kém.

Trong khi đó, Como với chiến thắng này, chứng minh họ không phải hiện tượng nhất thời. Dưới sự dẫn dắt của Fàbregas, đội bóng này thể hiện lối chơi đẹp mắt nhưng cũng rất hiệu quả.

Người hâm mộ Como đang mơ về việc chứng kiến CLB này tạo dấu mốc lịch sử với tấm vé dự Champions League mùa tới. Nếu điều đó xảy ra, lần đầu tiên sau nhiều năm Serie A chứng kiến một đội bóng không thuộc nhóm "bảy chị em", đồng thời mới thăng hạng được một mùa, giành vé dự đấu trường hàng đầu châu Âu.