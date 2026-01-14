Carrick đến, sự nghiệp Mainoo được cứu?

Quan điểm rõ ràng của Michael Carrick về vai trò của Kobbie Mainoo đang mở ra một hướng đi mới cho tiền vệ trẻ, trong bối cảnh Manchester United chuẩn bị bước vào giai đoạn tái cấu trúc.

Carrick có những ý tưởng rõ ràng về cách sử dụng Mainoo.

Trong chương trình RioMeets của Rio Ferdinand, Michael Carrick đưa ra nhận định đáng chú ý về Kobbie Mainoo. Cựu tiền vệ Manchester United khẳng định không xem Mainoo là một tiền vệ trụ.

“Tôi nghĩ cậu ấy thiên về tấn công hơn. Tôi không thấy Mainoo phù hợp với việc giữ vị trí thấp”, Carrick nói.

Theo Carrick, vị trí lý tưởng của Mainoo là cao hơn một tuyến, nơi cầu thủ này có thể chơi với nhiều tự do hơn. “Cậu ấy nên được trao thêm quyền sáng tạo”, Carrick nhấn mạnh. Đây là phát biểu cho thấy một cách tiếp cận khác so với việc Mainoo thường xuyên bị kéo xuống đá thấp ở mùa giải vừa qua.

Mainoo là một trong số ít điểm sáng của Manchester United. Ở tuổi 18, anh được trao cơ hội ra sân thường xuyên và nhanh chóng khẳng định giá trị nhờ khả năng xử lý bóng gọn gàng, di chuyển thông minh và tư duy chơi bóng vượt tuổi.

Tuy nhiên, việc bị sử dụng như một tiền vệ trụ khiến Mainoo phải gánh khối lượng phòng ngự rất lớn, qua đó hạn chế khả năng phát huy thế mạnh cá nhân.

Quan điểm của Carrick phản ánh triết lý từng giúp bản thân thành công trong màu áo MU. Đó là phân vai rõ ràng và khai thác điểm mạnh thay vì ép cầu thủ thích nghi với hệ thống cứng nhắc. Với Mainoo, tự do di chuyển và tham gia vào khu vực giữa sân cao hơn có thể là chìa khóa để phát triển lâu dài.

Trong bối cảnh Manchester United đứng trước một chu kỳ xây dựng mới, những tiếng nói như Carrick mang ý nghĩa tham khảo quan trọng. Anh hiểu rõ môi trường Old Trafford và những áp lực đi kèm với cầu thủ trẻ.

Với Mainoo, vấn đề không nằm ở năng lực. Điều tài năng trẻ này cần là một vai trò rõ ràng. Và Carrick - người nhiều khả năng giữ vai trò HLV tạm quyền của MU trong phần còn lại mùa giải 2025/26, ít nhất trên lý thuyết, đã chỉ ra con đường đó.