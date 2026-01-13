Carrick đạt thỏa thuận dẫn dắt MU

Michael Carrick đạt thỏa thuận miệng để trở thành HLV tạm quyền của Manchester United đến hết mùa giải, với trận ra mắt dự kiến là derby Manchester cuối tuần này.

Theo Sky Sports News, Michael Carrick đạt được thỏa thuận miệng với Manchester United để tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Old Trafford cho đến khi mùa giải 2025/26 khép lại. Các cuộc đàm phán diễn ra muộn vào tối 12/1 và mọi khúc mắc còn tồn đọng đã được hai bên thống nhất.

Những chi tiết pháp lý cuối cùng đang được đội ngũ luật sư của hai phía hoàn tất. Carrick có thể ký kết hợp đồng chính thức trong chiều 13/1. Cựu tiền vệ người Anh cũng đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để làm việc và gặp gỡ Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox.

Trước khi đi đến quyết định này, MU tổ chức các cuộc trao đổi với cả Carrick và Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng lựa chọn Carrick như một phương án ổn định trong giai đoạn còn lại của mùa giải, ưu tiên yếu tố quen thuộc với nội bộ và môi trường Old Trafford.

Trận đấu đầu tiên của Carrick trên cương vị HLV trưởng tạm quyền được xác định là trận derby Manchester vào ngày 17/1, diễn ra tại Old Trafford. Đây được xem là màn ra mắt có mức độ thử thách cao, trong bối cảnh Man Utd đang chịu áp lực lớn về kết quả và phong độ.

Carrick từng có thời gian ngắn dẫn dắt MU.

Về chuyên môn, Carrick từng gây dấu ấn trong quãng thời gian dẫn dắt Middlesbrough. Ông chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, đôi khi quay lại hệ thống 4-4-2 truyền thống.

Dưới thời Carrick, Middlesbrough nổi bật ở khả năng pressing tầm cao, đoạt bóng nhanh và tổ chức phản công hiệu quả, đồng thời duy trì thứ bóng đá có cấu trúc trong khâu triển khai tấn công.

Những dữ liệu thống kê cho thấy các đội bóng của Carrick thường nằm trong nhóm dẫn đầu giải đấu về số lần thu hồi bóng ở cường độ cao, các pha chuyển trạng thái nhanh cũng như khả năng tấn công trực diện. Điều đó mở ra kỳ vọng rằng MU sẽ theo đuổi lối chơi giàu năng lượng hơn, kết hợp giữa kiểm soát bóng có kiểm soát và các tình huống chuyển đổi tốc độ.

Trong vai trò tạm quyền, nhiệm vụ của Carrick không chỉ là ổn định phòng thay đồ, mà còn giúp "Quỷ đỏ" vượt qua giai đoạn then chốt của mùa giải trước khi CLB đưa ra quyết định lâu dài cho băng ghế huấn luyện.