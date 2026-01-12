Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo ủng hộ Carrick làm HLV của MU

  • Thứ hai, 12/1/2026 18:47 (GMT+7)
  • 18:47 12/1/2026

Michael Carrick nhận được sự ủng hộ công khai từ Cristiano Ronaldo cho vị trí HLV của Manchester United.

Ronaldo đánh giá rất cao Carrick trong vai trò cầm quân.

Thời còn thi đấu và làm việc cùng nhau tại MU, Carrick để lại ấn tượng rất tốt với siêu sao người Bồ Đào Nha. Tháng 12/2021, Ronaldo khẳng định Carrick là "một cầu thủ đẳng cấp và hoàn toàn có thể trở thành HLV lớn", đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi sát cánh với cựu tiền vệ người Anh cả trên sân lẫn trong khu kỹ thuật. Đó được xem như lời bảo chứng hiếm hoi từ CR7.

Carrick có thời gian ngắn dẫn dắt MU với vai trò tạm quyền sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải cuối năm 2021. Dù chỉ cầm đội 3 trận, ông để lại dấu ấn với việc giúp MU hòa Chelsea, thắng Arsenal 3-2 và màn lội ngược dòng trước Villarreal tại Champions League nhờ các bàn thắng muộn của Ronaldo.

Sau đó, Carrick chuyển sang Middlesbrough và có 3 mùa giải làm HLV trưởng, tích lũy thêm kinh nghiệm cầm quân ở môi trường khắc nghiệt. Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU hoàn toàn nghiêng về phương án trao cơ hội cho cựu tiền vệ này.

Carrick được xem là lựa chọn quen thuộc, ổn định và đủ hiểu phòng thay đồ để giúp MU vượt qua giai đoạn sóng gió. Trong trường hợp ngồi ghế nóng, Carrick sẽ lập tức đối mặt lịch thi đấu nặng nề với trận derby Manchester gặp Man City và chuyến làm khách trên sân Arsenal.

Dalot hứng bão chỉ trích

MU thêm một lần gây thất vọng khi bị Brighton loại khỏi FA Cup ngay từ vòng 3, và cơn giận dữ của người hâm mộ tiếp tục hướng thẳng về Diogo Dalot.

35:2113 hôm qua

MU sắp có HLV mới

Darren Fletcher thừa nhận khó có cơ hội tiếp tục dẫn dắt MU sau khi "Quỷ đỏ" bị Brighton loại ngay từ vòng 3 FA Cup rạng sáng 12/1.

35:2114 hôm qua

Mức giá để MU sở hữu McTominay

Theo tiết lộ từ Fichajes, MU xem xét nghiêm túc khả năng đưa Scott McTominay trở lại Old Trafford.

18:21 11/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

