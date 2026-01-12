Ronaldo ủng hộ Carrick làm HLV của MU

Michael Carrick nhận được sự ủng hộ công khai từ Cristiano Ronaldo cho vị trí HLV của Manchester United.

Ronaldo đánh giá rất cao Carrick trong vai trò cầm quân.

Thời còn thi đấu và làm việc cùng nhau tại MU, Carrick để lại ấn tượng rất tốt với siêu sao người Bồ Đào Nha. Tháng 12/2021, Ronaldo khẳng định Carrick là "một cầu thủ đẳng cấp và hoàn toàn có thể trở thành HLV lớn", đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi sát cánh với cựu tiền vệ người Anh cả trên sân lẫn trong khu kỹ thuật. Đó được xem như lời bảo chứng hiếm hoi từ CR7.

Carrick có thời gian ngắn dẫn dắt MU với vai trò tạm quyền sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải cuối năm 2021. Dù chỉ cầm đội 3 trận, ông để lại dấu ấn với việc giúp MU hòa Chelsea, thắng Arsenal 3-2 và màn lội ngược dòng trước Villarreal tại Champions League nhờ các bàn thắng muộn của Ronaldo.

Sau đó, Carrick chuyển sang Middlesbrough và có 3 mùa giải làm HLV trưởng, tích lũy thêm kinh nghiệm cầm quân ở môi trường khắc nghiệt. Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU hoàn toàn nghiêng về phương án trao cơ hội cho cựu tiền vệ này.

Carrick được xem là lựa chọn quen thuộc, ổn định và đủ hiểu phòng thay đồ để giúp MU vượt qua giai đoạn sóng gió. Trong trường hợp ngồi ghế nóng, Carrick sẽ lập tức đối mặt lịch thi đấu nặng nề với trận derby Manchester gặp Man City và chuyến làm khách trên sân Arsenal.