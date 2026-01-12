MU sắp có HLV mới

Darren Fletcher thừa nhận khó có cơ hội tiếp tục dẫn dắt MU sau khi "Quỷ đỏ" bị Brighton loại ngay từ vòng 3 FA Cup rạng sáng 12/1.

Fletcher khả năng không tiếp tục dẫn dắt MU.

Thất bại 1-2 trên sân Old Trafford khiến Fletcher trở thành HLV đầu tiên của MU kể từ thời David Moyes năm 2014 bị loại ở vòng này. Trước đó, "Quỷ đỏ" cũng chỉ hòa Burnley 2-2 tại Ngoại hạng Anh và sớm rời Cúp Liên đoàn ngay vòng đầu tiên trước Grimsby Town. Điều đó khiến mùa giải của đội bóng trở nên nghèo nàn chưa từng thấy, với số trận ít nhất kể từ mùa 1914/15.

Phát biểu trên TNT Sports, Fletcher khẳng định ông hiểu rõ vai trò của mình chỉ là tạm thời: "Ai đó sẽ đến để dẫn dắt đội bóng. Điều quan trọng là các cầu thủ phải có thứ để chiến đấu trong phần còn lại của mùa giải". Cựu tiền vệ người Scotland nhấn mạnh tập thể MU vẫn đủ năng lực để cạnh tranh, nhưng cần đào sâu bản lĩnh trong giai đoạn đầy áp lực này.

Fletcher cũng thừa nhận tinh thần của các cầu thủ đang rất mong manh. "Khi chúng tôi thủng lưới sớm, bạn có thể thấy sự tự tin sụp đổ. Niềm tin là thứ cực kỳ quan trọng trong bóng đá, và khi thiếu nó, bạn phải chiến đấu nhiều hơn để tìm lại", ông nói.

Theo Fletcher, nhiệm vụ lớn nhất của HLV kế tiếp là khôi phục sự tự tin và gắn kết nội bộ. "Có thể lối chơi sẽ không đẹp, nhưng chúng tôi cần những kết quả thực dụng để kéo đội bóng đi lên", ông chia sẻ.

Hiện tại, Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick là hai ứng viên sáng giá cho vị trí HLV tạm quyền. MU sẽ có 6 ngày chuẩn bị trước trận derby với Man City, trong bối cảnh tương lai băng ghế huấn luyện đầy bất định.