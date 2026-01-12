McTominay quá hay

Rạng sáng 12/1, cựu tiền vệ MU ghi 2 bàn giúp Napoli cầm hòa Inter 2-2 ở vòng 20 Serie A.

McTominay lập cú đúp tại Serie A lần đầu tiên kể từ tháng 4/2025.

McTominay tiếp tục khẳng định vai trò ngôi sao khi ghi bàn vào lưới Inter ở cả lượt đi lẫn lượt về mùa này, giúp đội bóng miền Nam Italy không thua trong "trận cầu 6 điểm". Đây là lần thứ 4 trong 5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội khép lại với tỷ số hòa.

Napoli nhập cuộc đầy tự tin nhưng sớm phải nhận gáo nước lạnh ngay phút thứ 9. Một đường chuyền mạo hiểm của Stanislav Lobotka ở khu vực giữa sân đã bị Piotr Zielinski cắt được, mở ra pha phản công nhanh cho Inter.

Marcus Thuram chuyền bóng vừa tầm để Federico Dimarco tung cú dứt điểm hiểm hóc, bóng đập mép trong cột dọc rồi nằm gọn trong lưới, khiến Vanja Milinkovic-Savic không có cơ hội cản phá.

Inter tiếp tục duy trì sức ép với những pha phối hợp mạch lạc, nhưng các cú sút của Lautaro Martinez và Hakan Calhanoglu đều không đủ độ chính xác. Sau quãng thời gian chống đỡ vất vả, Napoli dần lấy lại thế trận và tìm được bàn gỡ ở phút 26. Từ đường căng ngang thấp của Matteo Politano, McTominay băng vào dứt điểm một chạm gọn gàng, đánh bại Yann Sommer trong sự vỡ òa của ban huấn luyện.

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra sôi nổi với cơ hội ăn miếng trả miếng. Napoli suýt vượt lên khi Rasmus Hojlund sút trúng cột, trong khi Inter đáp trả bằng những pha dứt điểm từ xa của Nicolo Barella và Calhanoglu. Bước ngoặt đến ở phút 73 khi Amir Rrahmani phạm lỗi trong vùng cấm, mang về quả phạt đền cho Inter. Calhanoglu không mắc sai lầm để tái lập thế dẫn bàn cho chủ nhà.

Tuy nhiên, Inter chỉ giữ lợi thế trong 8 phút. Từ quả tạt của Politano, Noa Lang đánh đầu kiến tạo để McTominay hoàn tất cú đúp, ấn định tỷ số 2-2. Ở phút bù giờ, Mkhitaryan bỏ lỡ cơ hội ngon ăn với cú sút dội cột, giúp Napoli giữ lại một điểm quý giá.