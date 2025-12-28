AC Milan bay cao

Tối 28/12, AC Milan đánh bại Hellas Verona với tỷ số 3-0 ở vòng 17 Serie A để tạm thời chiếm ngôi đầu bảng và tạo sức ép đáng kể lên Inter Milan trong cuộc đua vô địch.

Nkunku lập cú đúp giúp Milan chiếm đỉnh bảng Serie A, hơn Inter 2 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Sau cú sảy chân ở Siêu cúp Italy, "Rossoneri" bước vào trận đấu tại San Siro với sự quyết tâm cao độ. Milan nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ ngay từ đầu. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự dày đặc và kỷ luật của Hellas Verona, đội chủ nhà gặp khó khăn. Các pha phối hợp ở trung lộ liên tục bị bẻ gãy, buộc Milan phải trông chờ vào những tình huống cố định.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút bù giờ hiệp một. Từ quả phạt góc của Luka Modric, Adrien Rabiot bật cao đánh đầu chiến thuật, tạo điều kiện để Christian Pulisic xuất hiện đúng lúc, dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0. Bàn thắng muộn giúp Milan giải tỏa áp lực tâm lý và mở ra thế trận thuận lợi hơn sau giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp hai, đội chủ sân San Siro nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng thứ hai. Phút 48, Victor Nelsson phạm lỗi với Christopher Nkunku trong vòng cấm, khiến trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Nkunku tự mình thực hiện cú sút 11 m lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho Milan.

Chỉ 5 phút sau, tiền đạo người Pháp hoàn tất cú đúp. Sau cú dứt điểm của Modric bị thủ môn Montipo cản phá, Nkunku băng vào đá bồi gọn gàng, nâng tỷ số lên 3-0 và đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Verona.

Chiến thắng 3-0 giúp Milan lấy lại sự tự tin sau thất bại ở Siêu cúp, đồng thời đưa thầy trò HLV Max Allegri tạm thời vươn lên dẫn đầu Serie A, chờ Inter Milan ra sân ở trận đấu muộn.