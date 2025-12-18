Milan gọi con trai Ibrahimovic cho Siêu cúp Italy

Sự xuất hiện của Maximilian Ibrahimovic trong danh sách dự Siêu cúp Italy mang đến hình ảnh quen mà lạ cho AC Milan, giữa bối cảnh đội bóng đối mặt khủng hoảng nhân sự vì chấn thương.

Ibrahimovic từng có thời gian khoác áo AC Milan.

AC Milan triệu tập Maximilian Ibrahimovic, con trai 19 tuổi của huyền thoại Zlatan Ibrahimovic, vào danh sách tham dự Siêu cúp Italy tổ chức tại Saudi Arabia. Đây là lần đầu tiên cái tên Ibrahimovic trở lại đội một Milan, dù không phải Zlatan.

Maximilian là một trong sáu cầu thủ đội trẻ được HLV Massimiliano Allegri gọi bổ sung, khi CLB thiếu hụt lực lượng vì chấn thương. Tiền đạo trẻ này có thể ra mắt đội một trong một trong hai trận đấu tại Saudi Arabia.

“Họ có kỹ năng tốt. Tôi muốn ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ trẻ trên sân tập”, Allegri chia sẻ.

Cha của Maximilian, Zlatan Ibrahimovic, từng ghi 93 bàn sau 163 trận trong hai giai đoạn khoác áo Milan, giành 2 chức vô địch Serie A và Siêu cúp Italy, trở thành một biểu tượng tại San Siro.

Ở bán kết, Milan – á quân Coppa Italia – sẽ chạm trán Napoli, nhà vô địch Serie A. Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Inter Milan và Bologna, đội vừa vô địch Coppa Italia. Chung kết diễn ra vào thứ Hai.

Milan bước vào Siêu cúp trong trạng thái chưa ổn định. Cuối tuần qua, họ bị Sassuolo cầm hòa 2-2, đánh dấu lần thứ ba mùa này không thể thắng một đội mới thăng hạng. Trước đó, Milan từng thua Cremonese và hòa Pisa.

“Chúng tôi cần tức giận, nhưng không được nản lòng”, Allegri nhấn mạnh.

Dù vậy, Milan vẫn xếp thứ hai Serie A, kém Inter một điểm và hơn Napoli một điểm. Trớ trêu ở chỗ, "Rossoneri" lại chơi tốt trước các đối thủ mạnh, khi đã đánh bại những đội trong top 4, trong đó có chính Napoli.

Milan đang là đương kim vô địch Siêu cúp Italy, với tổng cộng 8 lần đăng quang. Napoli từng hai lần vô địch, còn Bologna vẫn chờ danh hiệu đầu tiên ở sân chơi này.