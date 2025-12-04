Cầu thủ Indonesia trước cơ hội đổi đời ở châu Âu

AC Milan nhắm đến trung vệ Jay Idzes như mục tiêu tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26.

Jay Idzes được AC Milan quan tâm.

Theo Sky Sports Italy, đội bóng áo đỏ-đen đánh giá rất cao sự tiến bộ nhanh chóng của trung vệ 25 tuổi và coi anh là mẫu cầu thủ phù hợp với những yêu cầu chiến thuật hiện đại của HLV Max Allegri.

Dù chưa có cuộc đàm phán chính thức giữa Milan và Sassuolo, nội bộ "Rossoneri" được cho là thống nhất về việc tiếp tục theo dõi sát sao anh trong thời gian tới. Nguồn tin tiết lộ Milan đặc biệt ấn tượng với lối đá đá năng của Idzes. Anh có thể chơi ở cả 3 vị trí trong hệ thống hàng thủ 3 người.

Sự quan tâm từ Milan được thúc đẩy bởi quãng thời gian thi đấu thuyết phục của Idzes tại Serie A. Gia nhập Sassuolo vào hè 2025, anh nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật nhờ lối chơi mạnh mẽ, đọc tình huống tốt và khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới.

Mùa này, đội trưởng Indonesia đá chính 12/13 trận ở Serie A, giúp Sassuolo đứng hạng 10 với 17 điểm. Tốc độ thích nghi của Idzes khiến nhiều chuyên gia đánh giá anh là một trong những phát hiện thú vị của mùa giải.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, Idzes khoác áo các tuyển trẻ "Cơn lốc màu da cam" trước khi quyết định nhập tịch Indonesia – quê hương của ông bà ngoại. Anh ra mắt tuyển Indonesia vào tháng 3/2024 và đóng vai trò chủ chốt ở hàng thủ "Tim Garuda".

Indonesia hiện sở hữu nhiều tuyển thủ chất lượng chơi bóng ở top 5 giải châu Âu. Hậu vệ phải Kevin Diks hay thủ môn Emil Audero cũng là trụ cột lần lượt của CLB Monchengladbach (Bundesliga) và Cremonese (Serie A).