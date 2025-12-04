Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ Indonesia trước cơ hội đổi đời ở châu Âu

  • Thứ năm, 4/12/2025 10:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

AC Milan nhắm đến trung vệ Jay Idzes như mục tiêu tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26.

Jay Idzes được AC Milan quan tâm.

Theo Sky Sports Italy, đội bóng áo đỏ-đen đánh giá rất cao sự tiến bộ nhanh chóng của trung vệ 25 tuổi và coi anh là mẫu cầu thủ phù hợp với những yêu cầu chiến thuật hiện đại của HLV Max Allegri.

Dù chưa có cuộc đàm phán chính thức giữa Milan và Sassuolo, nội bộ "Rossoneri" được cho là thống nhất về việc tiếp tục theo dõi sát sao anh trong thời gian tới. Nguồn tin tiết lộ Milan đặc biệt ấn tượng với lối đá đá năng của Idzes. Anh có thể chơi ở cả 3 vị trí trong hệ thống hàng thủ 3 người.

Sự quan tâm từ Milan được thúc đẩy bởi quãng thời gian thi đấu thuyết phục của Idzes tại Serie A. Gia nhập Sassuolo vào hè 2025, anh nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật nhờ lối chơi mạnh mẽ, đọc tình huống tốt và khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới.

Mùa này, đội trưởng Indonesia đá chính 12/13 trận ở Serie A, giúp Sassuolo đứng hạng 10 với 17 điểm. Tốc độ thích nghi của Idzes khiến nhiều chuyên gia đánh giá anh là một trong những phát hiện thú vị của mùa giải.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, Idzes khoác áo các tuyển trẻ "Cơn lốc màu da cam" trước khi quyết định nhập tịch Indonesia – quê hương của ông bà ngoại. Anh ra mắt tuyển Indonesia vào tháng 3/2024 và đóng vai trò chủ chốt ở hàng thủ "Tim Garuda".

Indonesia hiện sở hữu nhiều tuyển thủ chất lượng chơi bóng ở top 5 giải châu Âu. Hậu vệ phải Kevin Diks hay thủ môn Emil Audero cũng là trụ cột lần lượt của CLB Monchengladbach (Bundesliga) và Cremonese (Serie A).

U22 Indonesia nhận tổn thất lớn

Theo xác nhận từ PSSI, Marselino Ferdinan sẽ vắng mặt tại SEA Games 32 vì chấn thương gân kheo.

5 giờ trước

Tuyển thủ Indonesia được vinh danh như Mbappe, Yamal

Kevin Diks lọt vào đội hình tiêu biểu tháng 11 của FotMob tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

28:1680 hôm qua

U22 Indonesia khó giữ HCV nếu thiếu ‘chất Âu’ tại SEA Games

Bóng đá Indonesia bước vào SEA Games 2025 với tư cách nhà vô địch, mang theo ký ức ngọt ngào của kỳ đăng quang tại Campuchia hai năm trước.

42:2520 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Indonesia Indonesia

    Đọc tiếp

    Ban to chuc SEA Games 33 gay phan no hinh anh

    Ban tổ chức SEA Games 33 gây phẫn nộ

    16 phút trước 11:44 4/12/2025

    0

    Fanpage SEA Games Thailand 2025 trở thành tâm điểm chỉ trích khi tung ra poster quảng bá cho sự kiện chạy bộ "33rd SEA Games Virtual Run" được tạo bằng AI với hàng loạt lỗi cơ bản.

    Bua sang cua U22 Viet Nam sau chien thang hinh anh

    Bữa sáng của U22 Việt Nam sau chiến thắng

    23 phút trước 11:37 4/12/2025

    0

    Nửa ngày sau chiến thắng trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games tối 3/12, U22 Việt Nam trở lại với nhịp sinh hoạt thường nhật, sẵn sàng hướng tới các trận đấu tiếp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý