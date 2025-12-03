Tuyển thủ Indonesia được vinh danh như Mbappe, Yamal

Kevin Diks lọt vào đội hình tiêu biểu tháng 11 của FotMob tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Kevin Diks làm rạng danh bóng đá Indonesia trong màu áo Monchengladbach.

Hậu vệ phải của tuyển Indonesia vừa tạo nên kỳ tích đáng tự hào khi được trang thống kê uy tín FotMob bầu chọn vào đội hình tiêu biểu tháng 11 trên bình diện 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1).

Trong tháng 11, Kevin Diks thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Mönchengladbach tại Bundesliga. Anh góp công lớn giúp Mönchengladbach trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn đầu mùa không thật sự thuyết phục.

Điểm số trung bình của Diks trong tháng 11 nằm ở mức 8,0, thuộc hàng cao nhất ở vị trí hậu vệ phải, vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn khác chơi bóng tại châu Âu.

Đội hình tiêu biểu tháng 11 của FotMob còn vinh danh Mbappe, Yamal hay Greenwood. Đây đều là những cái tên chơi cực hay tháng qua với số điểm trung bình đều trên 8.

Đội hình tiêu biểu tháng 11 của Fotmob.

Song, việc một cầu thủ Indonesia được vinh danh ở sân chơi khắc nghiệt châu Âu khiến khiến cộng đồng bóng đá Đông Nam Á nói chung và Indonesia chú ý.

Được định giá hơn 4,5 triệu euro, Diks là một trong những cầu thủ Đông Nam Á hay nhất tại châu Âu ở thời điểm hiện tại. Anh sinh năm 1996, có mẹ là người gốc Indonesia.

Tính đến nay, hậu vệ 29 tuổi ra sân 11 trận cho Mönchengladbach tại Bundesliga 2025/26, ghi 2 bàn và thi đấu tổng cộng hơn 950 phút. Anh trở thành trụ cột trong lối chơi của HLV Eugen Polanski, đồng thời nằm trong số các hậu vệ có phong độ tốt nhất Bundesliga.