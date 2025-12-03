Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid rao bán 2 cầu thủ

  • Thứ tư, 3/12/2025 06:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Madrid chuẩn bị danh sách chuyển nhượng cho tháng 1/2026 khi Rodrygo lẫn David Alaba được xác định có thể rời Bernabeu.

Real sẵn sàng bán đứt Rodrygo.

Hè 2025, Real Madrid thực hiện cuộc cách mạng ở hàng phòng ngự với các bản hợp đồng Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Trent Alexander-Arnold, đồng thời chiêu mộ tài năng trẻ Franco Mastantuono. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha chỉ thu về 2 triệu euro từ Alvaro Rodriguez. Con số hạn chế khiến việc bán cầu thủ trở nên cần thiết trước khi tính đến những thương vụ tiếp theo.

Theo The Athletic, Rodrygo nằm trong diện cân nhắc bán. Tiền đạo người Brazil mùa trước từng được nhiều đội bóng Anh săn đón trong hè 2025, nhưng khước từ để ở lại Bernabeu. Mùa này, Rodrygo chỉ đá chính 3 trận sau 14 vòng ở La Liga. Anh trải qua chuỗi 30 trận không ghi bàn.

Các CLB Man City, Liverpool hay Arsenal từng liên hệ, nhưng không đưa ra đề nghị chính thức. Với mức giá khoảng 90 triệu bảng mà Real yêu cầu, Rodrygo trở thành lựa chọn khó với các đội bóng Anh, đặc biệt khi Bournemouth sở hữu Antoine Semenyo với điều khoản giải phóng 65 triệu bảng, được xem là phương án hợp lý hơn.

Cũng theo The Athletic, Real dự kiến bán đứt David Alaba khi hợp đồng của cầu thủ này kết thúc vào mùa hè tới. Trung vệ người Áo gia nhập đội bóng dưới dạng chuyển nhượng tự do năm 2021 nhưng thường xuyên dính chấn thương.

Ngoài ra, đội trưởng Dani Carvajal cũng sắp hết hợp đồng và đang phải nghỉ thi đấu dài hạn do phẫu thuật đầu gối. Tình hình hiện tại buộc Real Madrid phải cân nhắc bán cầu thủ để vừa giải quyết quỹ lương, vừa chuẩn bị lực lượng cho nửa sau mùa giải.

