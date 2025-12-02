Dấu chấm hết cho Alonso?

Bầu không khí tại sân Bernabeu nóng lên từng ngày khi Xabi Alonso đối mặt áp lực bị sa thải nếu lối chơi của Real Madrid không cải thiện tức thì.

Alonso nguy cơ bị sa thải.

Trận hòa 1-1 trên sân Girona khiến ban lãnh đạo CLB không thể kiên nhẫn thêm. Dù Real thắng Olympiacos 4-3 ở Champions League, màn trình diễn chỉ làm tăng nỗi lo khi đội bóng bị dồn ép đến nghẹt thở trong 10 phút cuối tại Hy Lạp. Real tỏ ra thiếu tổ chức và bản lĩnh phòng ngự.

Sức ép dành cho Alonso càng lớn khi chiến thắng gần nhất của Real tại La Liga đã lùi về tận ngày 1/11, trận đại thắng Valencia 4-0 trên sân Bernabeu. Các nguồn tin nội bộ mô tả tình hình hiện tại là rất khó khăn, nhấn mạnh đội "đá quá tệ" và trận hòa trước đội đang đua trụ hạng như Girona là thảm họa.

Ban lãnh đạo Real được cho là yêu cầu sự thay đổi tức thời. Ở đó, Real không chỉ thắng, mà phải thắng với phong thái thuyết phục. Những trận sắp tới được xem như phán quyết sinh tử.

Real dưới thời Alonso khởi đầu ấn tượng với 10 chiến thắng trong 11 trận. Dù vậy, xuất hiện những đốm lửa bất mãn trong phòng thay đồ – đặc biệt là Vinicius. Cầu thủ này không hài lòng khi nhiều lần bị cất trên ghế dự bị hoặc rút ra sớm.

Nhiều trụ cột khác cũng không hứng thú với triết lý của Alonso, cho rằng hệ thống chiến thuật mới hạn chế sự tự do vốn là DNA của họ. Việc cố gắng dung hòa bộ 3 Mbappe – Vinicius – Bellingham cũng trở thành bài toán hóc búa chưa có lời giải.

Đài COPE cho biết 6 cầu thủ thuộc nhóm mất niềm tin với Alonso gồm Valverde, Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick và Ferland Mendy. Mối rạn nứt sâu nhất được cho là giữa Alonso và Vinicius, khi cả hai mâu thuẫn nghiêm trọng.

Hiện Real Madrid đứng thứ hai tại La Liga, kém Barcelona đúng một điểm. Tuy vẫn trong cuộc đua vô địch, nhưng nếu không cải thiện ngay lập tức, tương lai của Alonso có thể bị định đoạt nhanh hơn dự kiến.