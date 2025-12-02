Real Madrid không còn nghe Alonso

Real Madrid tiếp tục chìm trong giai đoạn khó khăn, và những thông tin rò rỉ từ nội bộ cho thấy vấn đề sâu hơn nhiều so với phong độ trên sân.

Các thông điệp chiến thuật mà HLV Xabi Alonso truyền đạt “không còn đi vào” các cầu thủ như giai đoạn đầu mùa.

Theo nguồn tin trong phòng thay đồ, các thông điệp chiến thuật mà HLV Xabi Alonso truyền đạt “không còn đi vào” các cầu thủ như giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, chính những người trong cuộc cũng thừa nhận rằng tình trạng hiện tại không thể quy trách nhiệm hoàn toàn cho huấn luyện viên, theo The Athletic.

Alonso được lựa chọn để dẫn dắt Real Madrid với kỳ vọng đem tới một lối chơi hiện đại, kiểm soát bóng và giàu tính chủ động. Khởi đầu của ông khá hứa hẹn, nhưng chuỗi trận gần đây lại phơi bày nhiều vấn đề: đội thiếu ý tưởng ở phần ba cuối sân, tuyến giữa mất kết nối và hàng phòng ngự liên tục rơi vào trạng thái bị động. Những buổi họp chiến thuật dày đặc dường như không tạo ra chuyển biến rõ rệt trên sân.

Dù vậy, các cầu thủ cũng hiểu rằng gốc rễ của khủng hoảng không chỉ nằm ở ban huấn luyện. Real Madrid trải qua mùa giải với mật độ thi đấu căng, chấn thương xuất hiện ở nhiều vị trí quan trọng và sự cạnh tranh nội bộ làm tăng áp lực lên từng cầu thủ. Một số trụ cột không đạt phong độ cao, trong khi những gương mặt trẻ vẫn cần thời gian để thích nghi với kỳ vọng tại Bernabeu.

Trong bối cảnh đó, việc thông điệp chiến thuật không được hấp thụ trọn vẹn càng làm lộ rõ sự thiếu gắn kết. Real Madrid vẫn sở hữu lực lượng chất lượng, nhưng để trở lại đúng tầm vóc, đội bóng cần hơn một kế hoạch chiến thuật: cần sự đồng thuận, tinh thần kỷ luật và một tiếng nói đủ mạnh để thu hút phòng thay đồ.

Áp lực đang đè nặng lên Alonso, nhưng những người trong cuộc hiểu rằng một thay đổi trên băng ghế huấn luyện không thể giải quyết tất cả. Real Madrid đang đứng trước thời điểm quan trọng của mùa giải, nơi họ phải tìm lại sự tập trung và tinh thần đoàn kết nếu không muốn rơi vào khủng hoảng kéo dài.