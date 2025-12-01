CĐV Real Madrid đòi đưa Ancelotti trở lại

Sau 3 vòng đấu không biết mùi chiến thắng ở La Liga, chiếc ghế HLV trưởng của Xabi Alonso tại Real Madrid bắt đầu lung lay dữ dội.

Xabi Alonso đang là tâm điểm chỉ trích.

Rạng sáng 1/12 (giờ Hà Nội), Real Madrid chỉ có được trận hòa 1-1 nhọc nhằn trên sân Girona thuộc vòng 14 La Liga. Trận hòa thứ 3 liên tiếp ở La Liga khiến Real Madrid tụt xuống vị trí thứ 3 khi kém Barcelona một điểm, qua đó đặt Xabi Alonso vào tâm điểm chỉ trích. Từ chỗ bỏ cách đối thủ 5 điểm sau El Clasico, "Los Blancos" giờ rơi vào thế bám đuổi.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội và cả khán đài Bernabeu, một bộ phận lớn cổ động viên "Los Blancos" công khai kêu gọi ban lãnh đạo đưa Carlo Ancelotti trở lại ngay lập tức. "Ancelotti hiểu câu lạc bộ này, hiểu cách giành chiến thắng ở đây. Xabi còn quá non kinh nghiệm cho chiếc ghế nóng này”, một fan viết trên nền tảng X (Twitter trước kia).

Một số CĐV cũng chỉ ra rằng chuỗi trận đáng báo động gần nhất của Real Madrid dưới thời Xabi Alonso còn là hệ quả của việc HLV trẻ tuổi không thể kiểm soát phòng thay đồ, được cho là chia rẽ sâu sắc quanh vị trí của cựu thuyền trưởng Bayer Leverkusen. Có tin đồn nhiều trụ cột bất mãn với phương pháp huấn luyện và cách bố trí chiến thuật của ông.

"Dưới thời Ancelotti, sẽ không bao giờ có chuyện đó", một người khác nhận định. Áp lực đang đè nặng lên vai Alonso, nhà cầm quân 43 tuổi chỉ vừa được bổ nhiệm thay thế Carlo Ancelotti vào hè 2025 sau khi huyền thoại người Italy dẫn tuyển Brazil.

Một số nguồn tin thân cận từ Real Madrid tiết lộ với truyền thông Tây Ban Nha rằng Ancelotti và Zidane là hai phương án thay thế nếu Alonso bị sa thải.

Hiện tại, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn công khai ủng hộ Xabi Alonso, nhưng áp lực từ người hâm mộ và kết quả thi đấu đang khiến mọi thứ trở nên cực kỳ mong manh.