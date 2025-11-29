Bellingham khiến Xabi Alonso phải suy nghĩ

Sự điều chỉnh chiến thuật trước Olympiacos khiến vị trí của Jude Bellingham một lần nữa trở thành câu hỏi lớn với Xabi Alonso.

Jude Bellingham từng được xem là mảnh ghép hoàn hảo của Real Madrid sau mùa đầu tiên bùng nổ với 23 bàn và 13 kiến tạo. Nhưng sự đa năng của anh cũng khiến Xabi Alonso bối rối. Từ ngày tiếp quản, chiến lược gia người Basque liên tục phải nghĩ xem đâu là vị trí phù hợp nhất cho cầu thủ Anh: tiền vệ tổ chức hay mũi công ngay sau Mbappe?

Chấn thương vai và quá trình trở lại không trọn vẹn khiến mùa này của Bellingham diễn ra theo cách lạ lùng. Sau vài phút thử lửa trước Espanyol và Levante, anh được đẩy vào đội hình đá chính trong trận derby Madrid và trở thành tâm điểm chỉ trích khi Real thua 2-5. Quyết định ấy bị xem là quá vội vàng.

Dù vậy, Bellingham nhanh chóng trở lại nhịp thi đấu và không bỏ lỡ trận nào sau đó, trừ hai lần xuất phát từ ghế dự bị. Lần gần nhất, cuộc đối đầu Olympiacos lại tạo thêm tranh cãi: Bellingham bất ngờ được tung vào sân trong hiệp hai dù được thông báo không đủ thể trạng vì căng cơ.

Xabi Alonso đã điều chỉnh Real sang sơ đồ 4-2-3-1 để giảm tải cho Bellingham và đưa anh gần khung thành hơn. Cựu cầu thủ Borussia Dortmund đáp lại bằng chuỗi bàn thắng quan trọng trước Elche, Juventus và cả trận El Clasico. Nhưng thay đổi mới nhất, hệ thống 4-3-1-2, đặt ra bài toán khác. Bellingham vẫn có thể đá hộ công, nhưng sự xuất hiện của cặp Vinicius, Mbappe thu hẹp không gian chơi bóng, đồng thời đẩy Arda Guler vào thế bị động. Và nếu Guler lùi vào tuyến giữa, Camavinga sẽ mất chỗ.

Một lần nữa, Xabi phải lựa chọn. Bellingham quá giỏi để bỏ ra ngoài, nhưng cũng quá đặc biệt để được đóng khung vào một vai trò. Câu trả lời của Xabi Alonso sẽ định hình Real Madrid trong phần còn lại của mùa giải, và cả vị trí thật sự của cầu thủ người Anh.