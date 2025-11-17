Huyền thoại tuyển Anh bảo vệ Bellingham

Huyền thoại Ian Wright mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ Jude Bellingham trước làn sóng chỉ trích từ truyền thông Anh.

Bellingham tỏ thái độ khi bị thay ra để nhường chỗ cho Morgan Rodgers.

Rạng sáng 17/11, trong chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Albania tại vòng loại World Cup 2026, Bellingham trở thành tâm điểm tranh cãi vì thái độ thất vọng khi bị thay ra.

Phút 84, Bellingham bị thay ra để nhường chỗ cho Morgan Rodgers. Video từ truyền hình cho thấy vẻ mặt của tiền vệ đang khoác áo Real khá bình thản. Tuy nhiên, theo Sky Sports, Bellingham thể hiện sự khó chịu rõ rệt, ném tay lên trời, lườm về phía băng ghế huấn luyện, và rời sân với gương mặt cau có.

Hành động này lập tức bị truyền thông Anh phóng đại, với các tiêu đề như “Bellingham phớt lờ Tuchel” hay “Bellingham tỏ thái độ ngôi sao”.

Huyền thoại Wright cho rằng truyền thông xứ sương mù đang tìm cớ "đánh" Bellingham. Ông nhận định báo chí Anh bịa ra những tranh cãi như vậy vì từ giờ đến World Cup không còn gì để nói thêm. Và mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn cho đến khi World Cup diễn ra.

Cựu tiền đạo Arsenal khẳng định: "Họ khó chịu vì không thể tiếp cận cậu ấy. Họ khó chịu vì không thể tạo ảnh hưởng tiêu cực lên sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ của cậu ấy như họ từng làm với nhiều cầu thủ khác".

Wright lập luận rằng truyền thông Anh đang cố tình “săn” Bellingham để tạo tranh cãi. Trong khi đó, HLV Tuchel lại có lời lẽ khá nặng nề về cậu học trò 22 tuổi.

"Tôi thấy Jude Bellingham có vẻ không vui khi bị thay ra. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa nhưng sẽ không thay đổi quan điểm của bản thân. Tại tuyển Anh, hành vi là chìa khóa và sự tôn trọng đối với đồng đội mới là điều quan trọng nhất", HLV Thomas Tuchel phát biểu.