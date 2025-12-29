Khoảnh khắc hài hước của Ronaldo

Siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành điểm nhấn đáng chú ý tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025, diễn ra vào ngày 28/12.

Ronaldo tạo khoảnh khắc tại lễ trao giải.

Tại sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới, Ronaldo được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông năm 2025, tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng và đẳng cấp của mình trong khu vực.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất của đêm gala lại đến từ bài phát biểu nhận giải của CR7. Khi bước lên bục sân khấu, Ronaldo nhanh chóng nhận ra hệ thống micro được đặt ở vị trí khá thấp so với chiều cao của mình. Trong lúc cúi xuống điều chỉnh, siêu sao người Bồ Đào Nha đã pha trò bằng câu nói: “Cái này dành cho những người bình thường".

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy duyên dáng ngay lập tức khiến khán phòng bật cười, tạo nên bầu không khí thoải mái và gần gũi. Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cho thấy hình ảnh khác của Ronaldo: một nhân vật hài hước, thân thiện và biết cách khuấy động sân khấu mỗi khi xuất hiện.

Dù đã sắp bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn chứng minh sức hút đặc biệt của mình. Danh hiệu vừa giành được là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp nổi bật của anh trong màu áo Al Nassr, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của CR7 tại Trung Đông.

Dù vậy, vẫn có những tranh cãi xoay quanh giải thưởng của Ronaldo, khi nhiều CĐV cho rằng Karim Benzema hay Riyad Mahrez mới xứng đáng chiến thắng ở hạng mục này.

Cú đúp của Ronaldo Đêm 27/12, Cristiano Ronaldo và Joao Felix tỏa sáng giúp Al Nassr đánh bại Al Okhdood 3-0 thuộc vòng 11 Saudi Pro League.