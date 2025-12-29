Đội của tỷ phú Ratcliffe rối loạn

Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS, Nice đang trải qua một trong những giai đoạn tệ hại bậc nhất trong lịch sử đội bóng.

Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe, Nice đang trải qua một trong những khởi đầu tệ hại trong lịch sử đội bóng.

Bóng đá Pháp bước vào kỳ nghỉ giữa mùa, nhưng nội bộ Nice FC đang dậy sóng. Theo L'Équipe, Nice vừa sa thải HLV Franck Haise. Đây là quyết định được đưa ra sau giai đoạn khủng hoảng khó tin của đội bóng, với chuỗi 9 trận thua liên tiếp (kỷ lục của câu lạc bộ) từ cuối tháng 10 đến tận giữa tháng 12.

Chuỗi thua của Nice chỉ mới được chấm dứt gần đây, sau khi họ thắng đội hạng dưới AS Saint-Étienne ở Cúp quốc gia. Thế nhưng, Nice vẫn đang ở vị trí tệ hại trên các đấu trường khác. Họ đứng ở vị trí thứ 13 tại Ligue 1 và xếp bét bảng tại Europa League.

Mùa giải 2025/2026 của Nice chứng kiến sự sa sút mạnh mẽ, kèm theo những căng thẳng nội bộ và sự cố giữa ban lãnh đạo với cổ động viên. Nhiều CĐV Nice công kích cách điều hành của tỷ phú Ratcliffe và INEOS.

Trên khán đài Allianz Riviera và các diễn đàn mạng xã hội, hàng trăm CĐV từng đồng loạt chỉ trích ban lãnh đạo, đặc biệt là tỷ phú Ratcliffe. Nhiều băng rôn được giăng lên với dòng chữ: “Ratcliffe và INEOS nên cút đi”.

Nice từng vào tứ kết Conference League mùa 2021/22 dưới thời Christophe Galtier, nhưng từ đó đến nay, đội bóng chỉ toàn thất bại ở các cúp châu Âu dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV khác nhau.

Sau khi sa thải HLV Haise, Nice chọn Claude Puel làm người kế nhiệm. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ban lãnh đạo Nice cũng có biến động lớn gần đây, với sự trở lại của cặp đôi Jean-Pierre Rivère và Maurice Cohen. Đây được xem là nước đi quyết định của tỷ phú Ratcliffe và INEOS nhằm cứu vãn tình thế.