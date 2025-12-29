Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội của tỷ phú Ratcliffe rối loạn

  • Thứ hai, 29/12/2025 09:18 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS, Nice đang trải qua một trong những giai đoạn tệ hại bậc nhất trong lịch sử đội bóng.

Dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe, Nice đang trải qua một trong những khởi đầu tệ hại trong lịch sử đội bóng.

Bóng đá Pháp bước vào kỳ nghỉ giữa mùa, nhưng nội bộ Nice FC đang dậy sóng. Theo L'Équipe, Nice vừa sa thải HLV Franck Haise. Đây là quyết định được đưa ra sau giai đoạn khủng hoảng khó tin của đội bóng, với chuỗi 9 trận thua liên tiếp (kỷ lục của câu lạc bộ) từ cuối tháng 10 đến tận giữa tháng 12.

Chuỗi thua của Nice chỉ mới được chấm dứt gần đây, sau khi họ thắng đội hạng dưới AS Saint-Étienne ở Cúp quốc gia. Thế nhưng, Nice vẫn đang ở vị trí tệ hại trên các đấu trường khác. Họ đứng ở vị trí thứ 13 tại Ligue 1 và xếp bét bảng tại Europa League.

Mùa giải 2025/2026 của Nice chứng kiến sự sa sút mạnh mẽ, kèm theo những căng thẳng nội bộ và sự cố giữa ban lãnh đạo với cổ động viên. Nhiều CĐV Nice công kích cách điều hành của tỷ phú Ratcliffe và INEOS.

Trên khán đài Allianz Riviera và các diễn đàn mạng xã hội, hàng trăm CĐV từng đồng loạt chỉ trích ban lãnh đạo, đặc biệt là tỷ phú Ratcliffe. Nhiều băng rôn được giăng lên với dòng chữ: “Ratcliffe và INEOS nên cút đi”.

Nice từng vào tứ kết Conference League mùa 2021/22 dưới thời Christophe Galtier, nhưng từ đó đến nay, đội bóng chỉ toàn thất bại ở các cúp châu Âu dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV khác nhau.

Sau khi sa thải HLV Haise, Nice chọn Claude Puel làm người kế nhiệm. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ban lãnh đạo Nice cũng có biến động lớn gần đây, với sự trở lại của cặp đôi Jean-Pierre Rivère và Maurice Cohen. Đây được xem là nước đi quyết định của tỷ phú Ratcliffe và INEOS nhằm cứu vãn tình thế.

Ngả mũ trước Amad Diallo

Bờ Biển Ngà không thể đánh bại Cameroon ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai cúp châu Phi (CAN Cup) 2025, nhưng cá nhân Amad Diallo chơi quá xuất sắc.

13 giờ trước

Benfica sẩy chân, Mourinho khó vô địch Bồ Đào Nha

Rạng sáng 29/12, Benfica để Braga cầm hòa 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

13 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Nice Sir Jim Ratcliffe

    Đọc tiếp

    Su that nga ngua vu Neves gia nhap MU hinh anh

    Sự thật ngã ngửa vụ Neves gia nhập MU

    36 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    MU có kế hoạch tăng cường tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, cùng thời điểm Ruben Neves được đồn đoán cập bến Old Trafford.

    Flamengo ra toi hau thu cho Filipe Luis hinh anh

    Flamengo ra tối hậu thư cho Filipe Luis

    37 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    Flamengo bật đồng hồ đếm ngược. Gia hạn với Filipe Luis giờ không còn là câu chuyện công lao, mà là phép thử về quyền lực, tiền bạc và tầm nhìn dài hạn của CLB lớn nhất Brazil.

    Khi Algeria co mot Zidane dung sau hang thu hinh anh

    Khi Algeria có một Zidane đứng sau hàng thủ

    37 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    Algeria thắng Burkina Faso 1-0 để vào vòng 1/8 AFCON. Đó không chỉ là chiến thắng của Mahrez, mà còn là lời khẳng định thầm lặng từ Luca Zidane trong khung gỗ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý