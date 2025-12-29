Ngả mũ trước Amad Diallo

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bờ Biển Ngà không thể đánh bại Cameroon ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai cúp châu Phi (CAN Cup) 2025, nhưng cá nhân Amad Diallo chơi quá xuất sắc.

Siêu phẩm của Amad Diallo Rạng sáng 29/12, Amad Diallo ghi bàn thắng đẹp mắt khi Bờ Biển Ngà hòa Cameroon với tỷ số 1-1 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai cúp châu Phi (CAN Cup) 2025 tại sân Stade de Marrakech.

Rạng sáng 29/12, bàn thắng đẹp mắt của Amad Diallo chỉ có thể giúp Bờ Biển Ngà hòa Cameroon với tỷ số 1-1 tại sân Stade de Marrakech. Cá nhân Diallo chơi xuất sắc và được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Ngôi sao của MU chơi năng nổ ở các khía cạnh tấn công và phòng ngư, với điểm nhấn đến ở phút 51, khi Diallo đi bóng rồi tung cú sút xoáy đẹp mắt mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ hai của anh sau hai trận tại giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà chỉ dẫn trước trong vòng năm phút. Phút 56, Ghislain Konan vô tình đá phản lưới nhà từ cú sút của Junior Tchamadeu, giúp Cameroon gỡ hòa 1-1. Dù dàn sao danh tiếng như Diallo hay Kessie chơi nỗ lực, Bờ Biển Ngà không thể ghi thêm bàn.

Đây cũng là trận đấu Bryan Mbeumo, đồng đội của Amad Diallo ở MU chơi cố gắng. Song, ngôi sao của tuyển Cameroon chơi không quá hay và hoàn toàn bị người đàn em làm lu mờ.

Trận hòa này khiến cục diện ở bảng F tiếp tục căng như dây đàn. Sau khi Mozambique tạo cú sốc bằng việc đánh bại Gabon 3-2 tối 28/12, cơ hội đi tiếp còn chia đều cho cả ba đội Bờ Biển Ngà (4 điểm), Cameroon (4 điểm) và Mozambique (3 điểm). Gabon lún sâu ở đáy bảng F với 0 điểm.

