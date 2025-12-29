Ronaldo hoàn tất hat-trick giải thưởng

Rạng sáng 29/12, tại gala Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo được vinh danh là cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất tại Trung Đông năm 2025.

Theo công bố từ ban tổ chức, Ronaldo vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Karim Benzema, Riyad Mahrez, Al-Dawsari để có năm thứ 3 liên tiếp trở thành chủ nhân giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông.

Ronaldo được vinh danh năm thứ 3 liên tiếp.

Trong năm 2025, Ronaldo duy trì màn trình diễn ấn tượng khi cán mốc 40 bàn thắng. Đây là năm thứ 14 trong sự nghiệp đỉnh cao, tiền đạo này làm được điều tương tự.

"Thật lòng mà nói, đây luôn là buổi lễ trao giải yêu thích của tôi. Tôi muốn ghi 1.000 bàn thắng. Để làm được điều này, hy vọng tôi sẽ không dính chấn thương", siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Ngoài việc nhận giải, Ronaldo còn tận tay trao giải thưởng mới "Globe Sports Award" cho Novak Djokovic nhờ những cống hiến lớn lao cho làng banh nỉ.

Cũng trong gala Globe Soccer Awards 2025, ban tổ chức vinh danh nhiều cá nhân nổi bật, trong đó có Lamine Yamal. Sao trẻ của Barcelona giành hai giải thưởng gồm Tiền đạo hay nhất và giải Diego Maradona dành cho cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất. Paul Pogba cũng được vinh danh ở hạng mục giải "Màn trở lại đáng nhớ".

Trong khi đó, PSG bội thu giải thưởng sau mùa giải thần thánh. Luis Enrique được bầu là huấn luyện viên của năm, Desire Doue là cầu thủ trẻ hay nhất, Vitinha là tiền vệ xuất sắc, tập thể nhà đương kim vô địch châu Âu cũng nhận giải CLB của năm. Đặc biệt, Ousmane Dembele được vinh danh ở hạng mục giải "Cầu thủ hay nhất 2025".