Ronaldo hoàn tất hat-trick giải thưởng

  • Thứ hai, 29/12/2025 05:26 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Rạng sáng 29/12, tại gala Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo được vinh danh là cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất tại Trung Đông năm 2025.

Theo công bố từ ban tổ chức, Ronaldo vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Karim Benzema, Riyad Mahrez, Al-Dawsari để có năm thứ 3 liên tiếp trở thành chủ nhân giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông.

Ronaldo được vinh danh năm thứ 3 liên tiếp.

Trong năm 2025, Ronaldo duy trì màn trình diễn ấn tượng khi cán mốc 40 bàn thắng. Đây là năm thứ 14 trong sự nghiệp đỉnh cao, tiền đạo này làm được điều tương tự.

"Thật lòng mà nói, đây luôn là buổi lễ trao giải yêu thích của tôi. Tôi muốn ghi 1.000 bàn thắng. Để làm được điều này, hy vọng tôi sẽ không dính chấn thương", siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Ngoài việc nhận giải, Ronaldo còn tận tay trao giải thưởng mới "Globe Sports Award" cho Novak Djokovic nhờ những cống hiến lớn lao cho làng banh nỉ.

Cũng trong gala Globe Soccer Awards 2025, ban tổ chức vinh danh nhiều cá nhân nổi bật, trong đó có Lamine Yamal. Sao trẻ của Barcelona giành hai giải thưởng gồm Tiền đạo hay nhất và giải Diego Maradona dành cho cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất. Paul Pogba cũng được vinh danh ở hạng mục giải "Màn trở lại đáng nhớ".

Trong khi đó, PSG bội thu giải thưởng sau mùa giải thần thánh. Luis Enrique được bầu là huấn luyện viên của năm, Desire Doue là cầu thủ trẻ hay nhất, Vitinha là tiền vệ xuất sắc, tập thể nhà đương kim vô địch châu Âu cũng nhận giải CLB của năm. Đặc biệt, Ousmane Dembele được vinh danh ở hạng mục giải "Cầu thủ hay nhất 2025".

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

'Cú lừa' vụ Ronaldo - Messi

Truyền thông Tây Ban Nha bất ngờ khẳng định Cristiano Ronaldo muốn khép lại sự nghiệp đỉnh cao bằng việc sát cánh cùng Lionel Messi trong màu áo Inter Miami.

25:1495 hôm qua

Duy Anh

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

