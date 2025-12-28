'Cú lừa' vụ Ronaldo - Messi

Truyền thông Tây Ban Nha bất ngờ khẳng định Cristiano Ronaldo muốn khép lại sự nghiệp đỉnh cao bằng việc sát cánh cùng Lionel Messi trong màu áo Inter Miami.

Truyền thông Tây Ban Nha loan tin Ronaldo muốn đá cặp Messi.

Kịch bản Ronaldo làm đồng đội Messi nghe qua đủ khiến người hâm mộ toàn cầu "dựng tóc gáy", bởi suốt hơn hai thập kỷ, hai siêu sao hàng đầu luôn ở hai cực đối nghịch, tạo nên cuộc cạnh tranh vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá.

Theo các bài viết lan truyền, siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là sẵn sàng gác lại mối kình địch kéo dài nhiều năm để cùng Leo tạo nên chương cuối tại MLS. Ở tuổi 40, Ronaldo đang bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, trong khi Messi, 38 tuổi, cũng không còn nhiều thời gian trên sân cỏ.

Ronaldo thừa nhận việc giải nghệ sẽ đến rất sớm, đồng thời không giấu được cảm xúc khi nghĩ về khoảnh khắc chia tay bóng đá. Messi kín tiếng hơn, song cũng úp mở khả năng không dự World Cup 2026. Dù vậy, việc gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028 cho thấy M10 chưa có ý định dừng lại.

28/12 là ngày "Cá tháng Tư" ở Tây Ban Nha.

Câu chuyện càng trở nên hấp dẫn khi tờ Mundo Deportivo đăng tải bài viết cho rằng Ronaldo chỉ đạo người đại diện tiếp cận Inter Miami, chấp nhận mức lương thấp hơn rất nhiều so với con số hơn 3 triệu bảng mỗi tuần tại Al Nassr.

Bài báo thậm chí liệt kê hàng loạt lý do, từ việc Ronaldo chán bóng đá Saudi Arabia, lo ngại khí hậu sa mạc ảnh hưởng làn da, cho đến tham vọng tăng sức hút hình ảnh tại Miami, theo đuổi nghiệp điện ảnh và tiếp tục phá kỷ lục cá nhân nhờ tận dụng các pha kiến tạo của Messi.

Tuy nhiên, tất cả nhanh chóng bị lật mặt. Ngày 28/12 tại Tây Ban Nha được gọi là "Cá tháng Tư". Do đó, bài viết trên thực chất là một trò đùa. Thậm chí tác giả ký tên Ricardo Tubbs, một nhân vật hư cấu trong series truyền hình Miami Vice.

Vì vậy, viễn cảnh Ronaldo và Messi khoác chung màu áo Inter Miami chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng. Trong khi Messi tận hưởng kỳ nghỉ sau khi đưa Miami lên đỉnh MLS, Ronaldo vẫn tập trung cùng Al Nassr cho lần đầu đăng quang Saudi Pro League.