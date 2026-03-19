Bóng đá nữ Philippines giành vé dự World Cup

Trưa 19/3, tuyển nữ Philippines chính thức giành vé dự World Cup nữ 2027 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Uzbekistan ở trận play-off quyết định.

Bước vào cuộc đối đầu mang tính sống còn, cả hai đội thể hiện quyết tâm cao độ. Uzbekistan hướng tới lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, trong khi Philippines đặt mục tiêu tái lập kỳ tích sau lần tham dự trước đó. Thế trận trong hiệp một diễn ra giằng co, với cơ hội chia đều nhưng không đội nào tận dụng thành công.

Bước ngoặt đến đầu hiệp hai khi Philippines tăng tốc mạnh mẽ. Phút 47, từ quả tạt chuẩn xác bên cánh phải của Jael Guy, Angela Beard băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số. Chỉ ít phút sau, đội bóng Đông Nam Á tiếp tục nhân đôi cách biệt. Phút 52, Guy tiếp tục để lại dấu ấn với pha xử lý khéo léo trước khi kiến tạo cho Sarina Sawicki đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước, Uzbekistan dồn lên tấn công trong phần còn lại của trận đấu. Đại diện Trung Á tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, đặc biệt là tình huống dứt điểm ở góc hẹp của Khabibullaeva, nhưng không thể đánh bại thủ môn McDaniel khi cô chơi cực kỳ chắc chắn trong khung gỗ Philippines.

Chung cuộc, Philippines bảo toàn chiến thắng 2-0, qua đó giành tấm vé trực tiếp đến World Cup nữ 2027. Trong khi đó, Uzbekistan còn cơ hội sửa sai và sẽ bước vào vòng play-off liên lục địa để cạnh tranh suất cuối cùng.

Chiến thắng tiếp tục khẳng định bước tiến mạnh mẽ của bóng đá nữ Philippines, đánh dấu lần thứ 2 liên tiếp góp mặt tại sân chơi World Cup. Trước đó tại SEA Games 33, tuyển nữ Philippines vượt qua Việt Nam để giành Huy chương vàng.