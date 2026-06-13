Trận đấu giàu có nhất World Cup 2026

Qatar và Thụy Sĩ, hai trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, tạo nên màn so tài đặc biệt tại World Cup 2026.

Tuyển Thụy Sĩ sắp chạm trán Qatar.

World Cup thường là nơi những cường quốc bóng đá gặp nhau. Nhưng đôi khi, sân khấu lớn nhất hành tinh cũng chứng kiến những cuộc đối đầu đặc biệt đến từ ngoài phạm vi thể thao. Trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ là một ví dụ như vậy.

Sự giàu có của Qatar và Thụy Sĩ

Theo báo cáo của Global Finance, Qatar hiện là nền kinh tế giàu thứ 4 thế giới tính theo GDP bình quân đầu người, trong khi Thụy Sĩ đứng thứ 6. Cả hai quốc gia cũng nằm trong nhóm có thu nhập bình quân đầu người cao nhất toàn cầu. Một bên là trung tâm năng lượng của vùng Vịnh, bên còn lại là biểu tượng của ngành tài chính và ngân hàng châu Âu.

Trên bản đồ thế giới, Qatar và Thụy Sĩ đều là những quốc gia có diện tích khiêm tốn. Song, xét về mức độ thịnh vượng, cả hai luôn xuất hiện trong những bảng xếp hạng hàng đầu. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa họ tại World Cup 2026 được xem là trận đấu của hai trong số những quốc gia giàu có nhất góp mặt ở giải năm nay.

Tất nhiên, tiền bạc không thể mua được chiến thắng trên sân cỏ. Tuy nhiên, nguồn lực tài chính mạnh mẽ đã góp phần tạo nên nền tảng phát triển bóng đá của cả hai quốc gia.

Qatar giành quyền dự World Cup 2026 nhờ vào thực lực.

Với Qatar, điều đó thể hiện rõ nhất qua Học viện Aspire. Trung tâm đào tạo thể thao hiện đại này được xem là trái tim của dự án phát triển bóng đá kéo dài nhiều năm tại quốc gia Tây Á. Thế hệ cầu thủ trưởng thành từ Aspire từng hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup và góp mặt tại World Cup 2022 trên sân nhà.

Bốn năm sau, Qatar trở lại World Cup theo một cách khác. Thay vì suất đặc cách của chủ nhà, họ giành vé bằng chính thành tích ở vòng loại.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Qatar góp mặt tại World Cup thông qua con đường cạnh tranh thực sự. Thành công đó mang đậm dấu ấn của HLV Julen Lopetegui.

Khi chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận lời dẫn dắt đội tuyển, Qatar đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé đến Bắc Mỹ. Dù sở hữu tiềm lực tài chính mạnh, đội bóng này vẫn cần một nhà cầm quân có kinh nghiệm và hiểu cách xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh ở sân chơi lớn.

Lopetegui mang đến điều đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, cựu HLV tuyển Tây Ban Nha giúp Qatar xoay chuyển tình thế và hoàn thành mục tiêu tưởng chừng rất khó khăn. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho World Cup của họ không hoàn toàn suôn sẻ.

Những biến động địa chính trị trong khu vực khiến nhiều kế hoạch bị ảnh hưởng. Một số trận giao hữu quan trọng, trong đó dự kiến gặp Argentina, không thể diễn ra như kế hoạch ban đầu. Điều đó khiến Qatar bước vào giải đấu với không ít dấu hỏi về sự chuẩn bị.

Thụy Sĩ đáng gờm

Ở phía đối diện là một đội tuyển có phong cách hoàn toàn khác. Thụy Sĩ không sở hữu những dự án bóng đá hào nhoáng hay các khoản đầu tư gây chú ý. Thay vào đó, họ xây dựng vị thế bằng sự ổn định.

Tuyển Thụy Sĩ là khách quen của các giải đấu lớn gần đây.

Trong hơn một thập kỷ qua, Thụy Sĩ luôn là gương mặt quen thuộc tại các giải đấu lớn. Đội bóng này hiếm khi được xem là ứng viên vô địch, nhưng cũng rất ít khi gây thất vọng. Việc vượt qua vòng bảng đã trở thành điều gần như quen thuộc với đại diện châu Âu.

Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Thụy Sĩ là khả năng kết hợp giữa các cầu thủ bản địa với những tài năng có nguồn gốc nhập cư. Những cái tên như Breel Embolo, Manuel Akanji, Dan Ndoye hay Ruben Vargas giúp đội tuyển này duy trì chất lượng đội hình ổn định qua nhiều thế hệ.

Bởi vậy, cuộc chạm trán giữa Qatar và Thụy Sĩ không chỉ là trận đấu giữa hai nền bóng đá có cách phát triển khác nhau. Đây còn là màn đối đầu giữa hai quốc gia giàu có bậc nhất thế giới.

Một bên đại diện cho sức mạnh kinh tế mới nổi của vùng Vịnh. Bên còn lại là biểu tượng lâu đời của sự thịnh vượng tại châu Âu.

Trên khía cạnh kinh tế, rất ít trận đấu tại World Cup 2026 có thể sánh với màn so tài này. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi bảng xếp hạng về GDP hay mức thu nhập sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Bởi ở World Cup, giá trị của một đội tuyển cuối cùng vẫn được quyết định bằng những gì họ thể hiện trên sân cỏ.