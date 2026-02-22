Tài năng gốc Philippines ra mắt, PSG lập tức đổi khác

Dro Fernandez có lần đầu xuất phát trong màu áo PSG và để lại dấu ấn rõ nét trong chiến thắng 3-0 trước Metz thuộc vòng 23 Ligue 1, trận đấu đưa đội bóng thủ đô trở lại vị trí số một Ligue 1.

Dro xuất trận, PSG trở lại đỉnh bảng.

PSG bước vào vòng đấu với áp lực không nhỏ sau khi để mất ngôi đầu tuần trước vì thất bại tại Rennes. Cú sảy chân của Lens trước Monaco (2-3) mở ra cơ hội, và thầy trò Luis Enrique không bỏ lỡ. Trước đội bét bảng Metz, họ giải quyết trận đấu gọn gàng, trong một buổi tối mà mọi ánh nhìn dồn về Dro Fernandez.

Cầu thủ người Tây Ban Nha được xếp đá chính ngay từ đầu, trong bối cảnh PSG thực hiện nhiều thay đổi về nhân sự. Đó là quyết định cho thấy sự tin tưởng của Luis Enrique.

Dro không ghi bàn, nhưng anh mang đến nhịp điệu khác cho tuyến giữa. Khả năng di chuyển linh hoạt và những pha xử lý tự tin giúp PSG kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.

Trận đấu gần như được định đoạt chỉ sau 60 giây. Desire Doue, người vừa tỏa sáng ở Monaco, mở tỷ số bằng cú lốp bóng tinh tế đánh bại thủ môn Fischer. Bàn thắng sớm khiến Metz choáng váng và buộc phải dâng cao tìm cơ hội. Tuy nhiên, sự hạn chế về chất lượng đội hình khiến họ không thể gây sức ép thực sự lên nhà đương kim vô địch châu Âu.

PSG không cần tăng tốc. Họ cầm bóng chắc, triển khai mạch lạc và chờ sai lầm từ đối thủ. Dro Fernandez là một trong những điểm sáng ở khâu tổ chức. Anh thường xuyên xuất hiện ở các khoảng trống giữa hai tuyến, nhận bóng và xoay trở gọn gàng. Những pha chạm bóng của tài năng gốc Philippines giúp PSG duy trì nhịp độ ổn định, không quá vội vàng nhưng đủ để bóp nghẹt hy vọng của Metz.

Trước khi hiệp một khép lại, Bradley Barcola nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Goncalo Ramos. Đó là phần thưởng xứng đáng cho thế trận một chiều mà PSG tạo ra. Metz cố gắng triển khai bóng từ sân nhà, thậm chí đôi lúc mạo hiểm pressing cao, nhưng sự chênh lệch là quá rõ.

Hiệp hai diễn ra theo kịch bản quen thuộc. Metz thu mình, chấp nhận hạn chế bàn thua. PSG không cần dồn ép. Một sai lầm khác của đội khách tạo điều kiện để Ramos ghi bàn ấn định tỷ số 3-0. Dro Fernandez rời sân ở phút 63, khép lại màn ra mắt đá chính trọn vẹn.

Chiến thắng này giúp PSG lấy lại ngôi đầu Ligue 1. Quan trọng hơn, họ có thêm một phương án đáng chú ý trong đội hình. Dro Fernandez chưa cần những con số để chứng minh giá trị. Chỉ cần 63 phút trên sân, anh đã cho thấy vì sao Luis Enrique trao cơ hội.