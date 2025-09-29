Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tài năng gốc Philippines gây sốt La Liga

  • Thứ hai, 29/9/2025 06:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tài năng 17 tuổi Dro Fernandez được HLV Hansi Flick cho đá chính lần đầu tiên tại La Liga trong trận thắng 2-1 trước Real Sociedad ở vòng 6 rạng sáng 29/9.

Dro Fernandez vừa ra mắt ở La Liga.

Ở tuổi 17 và 259 ngày, Dro Fernandez trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại La Liga mùa này, vượt qua kỷ lục của Davinchi (Getafe), người ra mắt ở tuổi 17 và 305 ngày. Sự xuất hiện của Dro Fernandez trong đội hình xuất phát khiến nhiều CĐV Barcelona bất ngờ và háo hức.

Sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng có mẹ là người Philippines, Dro Fernandez đang được xem là một trong những “viên ngọc” sáng giá La Masia sản sinh trong nhiều năm gần đây. Anh trưởng thành qua các cấp độ trẻ của Barcelona và tỏa sáng ở giai đoạn tiền mùa giải vừa qua.

Dro Fernandez là điểm nhấn đặc biệt ở trận Barca gặp Sociedad, khi anh được HLV Hansi Flick tin tưởng giao vị trí “số 10” thay vì Dani Olmo.

Trong 45 phút thi đấu trước Sociedad, Dro Fernandez chạm bóng 32 lần, chuyền chính xác 92%, tạo ra 2 cơ hội ghi bàn và có 2 lần rê bóng thành công. Anh bị thay ra ở đầu hiệp hai, nhường chỗ cho Olmo.

Trả lời phỏng vấn trên Movistar, HLV Flick lý giải quyết định sử dụng Dro Fernandez: “Dro đang thể hiện rất tốt. Cậu ấy có khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời và đủ bản lĩnh để chơi ở đẳng cấp cao".

Dro Fernandez không chỉ gây ấn tượng trong tập luyện mà còn thích nghi nhanh với triết lý bóng đá kiểm soát của Barcelona. Việc anh được trao suất đá chính ở một trận cầu tại La Liga cho thấy CLB đặt niềm tin lớn vào sự phát triển của cầu thủ này.

Dấu ấn đầu tiên của Rashford trong màu áo Barcelona Tối 31/7, tiền đạo sinh năm 1997 kiến tạo giúp Barca thắng FC Seoul 7-3.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Dro Fernandez Dro Fernandez barcelona la liga

    Đọc tiếp

    Rashford khien hang cong MU be mat hinh anh

    Rashford khiến hàng công MU bẽ mặt

    3 giờ trước 06:25 29/9/2025

    0

    Marcus Rashford tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo Barcelona, khiến anh bị nhiều CĐV đem ra so sánh với các tiền đạo của MU.

    Tinh huong hy huu o tran thang cua Arsenal hinh anh

    Tình huống hy hữu ở trận thắng của Arsenal

    3 giờ trước 06:21 29/9/2025

    0

    Tối 28/9, trọng tài Jarred Gillett bất ngờ thẳng tay giật lại chiếc khăn từ hậu vệ Riccardo Calafiori khi Arsenal thắng Newcastle 2-1 thuộc vòng 6 Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý