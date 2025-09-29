Tài năng gốc Philippines gây sốt La Liga

Tài năng 17 tuổi Dro Fernandez được HLV Hansi Flick cho đá chính lần đầu tiên tại La Liga trong trận thắng 2-1 trước Real Sociedad ở vòng 6 rạng sáng 29/9.

Dro Fernandez vừa ra mắt ở La Liga.

Ở tuổi 17 và 259 ngày, Dro Fernandez trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại La Liga mùa này, vượt qua kỷ lục của Davinchi (Getafe), người ra mắt ở tuổi 17 và 305 ngày. Sự xuất hiện của Dro Fernandez trong đội hình xuất phát khiến nhiều CĐV Barcelona bất ngờ và háo hức.

Sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng có mẹ là người Philippines, Dro Fernandez đang được xem là một trong những “viên ngọc” sáng giá La Masia sản sinh trong nhiều năm gần đây. Anh trưởng thành qua các cấp độ trẻ của Barcelona và tỏa sáng ở giai đoạn tiền mùa giải vừa qua.

Dro Fernandez là điểm nhấn đặc biệt ở trận Barca gặp Sociedad, khi anh được HLV Hansi Flick tin tưởng giao vị trí “số 10” thay vì Dani Olmo.

Trong 45 phút thi đấu trước Sociedad, Dro Fernandez chạm bóng 32 lần, chuyền chính xác 92%, tạo ra 2 cơ hội ghi bàn và có 2 lần rê bóng thành công. Anh bị thay ra ở đầu hiệp hai, nhường chỗ cho Olmo.

Trả lời phỏng vấn trên Movistar, HLV Flick lý giải quyết định sử dụng Dro Fernandez: “Dro đang thể hiện rất tốt. Cậu ấy có khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời và đủ bản lĩnh để chơi ở đẳng cấp cao".

Dro Fernandez không chỉ gây ấn tượng trong tập luyện mà còn thích nghi nhanh với triết lý bóng đá kiểm soát của Barcelona. Việc anh được trao suất đá chính ở một trận cầu tại La Liga cho thấy CLB đặt niềm tin lớn vào sự phát triển của cầu thủ này.

