Rashford khiến hàng công MU bẽ mặt

Marcus Rashford tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo Barcelona, khiến anh bị nhiều CĐV đem ra so sánh với các tiền đạo của MU.

Rashford liên tục ghi bàn và kiến tạo cho Barcelona.

Rạng sáng 29/9, Rashford góp một pha kiến tạo giúp Barcelona thắng ngược Real Sociedad 2-1 ở vòng 6 La Liga. Đây đã là trận thứ 6 liên tiếp anh ghi dấu giày vào bàn thắng cho CLB hoặc đội tuyển quốc gia.

Tổng cộng từ đầu mùa, tiền đạo người Anh có 5 lần tham gia vào các bàn thắng (3 kiến tạo, 2 bàn), trở thành một trong ba cầu thủ có số lần đóng góp nhiều nhất tại Barcelona, ngang với Ferran Torres và Raphinha.

Với màn trình diễn vừa qua, Rashford nhanh chóng bị đem ra so sánh với các cầu thủ MU. Chỉ riêng Rashford đã có 3 kiến tạo tại La Liga - con số vượt trội so với bất kỳ cầu thủ nào của “Quỷ đỏ” ở Premier League mùa này.

Tính trên mọi đấu trường, Rashford cũng đang có nhiều lần tham gia bàn thắng (5) hơn cả 3 tân binh trên hàng công của MU cộng lại. Bộ ba Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko mới chỉ đóng góp tổng cộng 3 lần tham gia vào các bàn thắng.

Sesko vừa mới ghi bàn đầu tiên cho MU trong trận thua 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League hôm 27/9. Tuy nhiên, điều này không thể khỏa lấp sự thất vọng trên hàng công tại Old Trafford. Từ đầu mùa, các tiền đạo của Amorim ghi trung bình chưa tới một bàn mỗi trận.

