Fan MU dậy sóng trước tin Xavi sẵn sàng thay Amorim

  • Thứ hai, 29/9/2025 05:50 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Xavi Hernandez được cho là sẵn sàng dẫn dắt MU nếu Ruben Amorim bị sa thải, bất chấp "Quỷ đỏ" không góp mặt ở đấu trường châu Âu.

Xavi được cho là muốn ngồi ghế nóng sân Old Trafford.

Khủng hoảng thành tích của MU đang kéo theo những đồn đoán về chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford. Kể từ khi lên thay Erik ten Hag vào cuối năm 2024, Ruben Amorim chưa một lần giúp MU thắng 2 trận liên tiếp ở Premier League.

Dù khẳng định không lo lắng về tương lai, Amorim vẫn đối mặt với tin đồn CLB lập danh sách rút gọn gồm Gareth Southgate, Oliver Glasner và Andoni Iraola. Theo BBC Sport, Sir Jim Ratcliffe vẫn muốn trao cho HLV người Bồ Đào Nha trọn mùa giải để chứng minh năng lực.

Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Xavi sẽ ngay lập tức nhận lời dẫn dắt MU nếu cơ hội xuất hiện. Cựu HLV Barca mong muốn làm việc tại Premier League sau quãng thời gian thất nghiệp.

Thông tin này khiến cộng đồng fan "Quỷ đỏ" bùng nổ. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Xavi hiểu rõ điểm yếu tuyến giữa MU và đòi hỏi CLB tăng cường nhân sự. Một số khác hào hứng tin ông có thể biến Kobbie Mainoo thành Iniesta mới nếu được trao cơ hội.

"Xavi là một tiền vệ, ông ấy sẽ nâng cấp vị trí này ngay", "Có Xavi, MU sẽ tốt hơn nhiều", "Đưa ông ấy về ngay đi", "Đừng quên, Xavi từng cùng Barca đánh bại MU ở hai trận chung kết Champions League. Ông ấy quá hiểu 'Quỷ đỏ' rồi"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Trong giai đoạn 2021-2024, Xavi giúp Barcelona vô địch La Liga và để lại dấu ấn khi trao cơ hội ra mắt cho tài năng trẻ Lamine Yamal. Sau khi rời Camp Nou, ông cho biết bản thân muốn một dự án dài hạn và khẳng định Premier League là giải đấu khao khát trải nghiệm.

MU ra quyết định với Amorim

MU tiếp tục sa sút với thất bại 1-3 trước Brentford, nhưng Sir Jim Ratcliffe giữ niềm tin vào HLV Ruben Amorim tới cuối mùa.

10 giờ trước

Lộ diện 3 ứng viên thay Amorim ở MU

Theo talkSPORT, Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo MU chuẩn bị danh sách rút gọn 3 HLV sẵn sàng thay thế nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

12 giờ trước

Lý do MU chưa sa thải Amorim

Ruben Amorim còn ngồi ghế HLV trưởng MU, nhưng tương lai treo lơ lửng sau loạt kết quả đáng thất vọng.

15 giờ trước

Minh Nghi

