Lộ diện 3 ứng viên thay Amorim ở MU

  • Chủ nhật, 28/9/2025 18:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo talkSPORT, Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo MU chuẩn bị danh sách rút gọn 3 HLV sẵn sàng thay thế nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Southgate là ứng cử viên thay Amorim.

Tối 27/9, thất bại 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League khiến áp lực dành cho HLV Ruben Amorim tiếp tục gia tăng. MU chưa thể có 2 trận thắng liên tiếp tại Premier League kể từ khi bổ nhiệm Amorim tháng 11 năm ngoái. Sau 6 vòng đấu mùa này, "Quỷ đỏ" mới thắng 2 trận và còn bị đội hạng dưới Grimsby Town loại khỏi Carabao Cup.

Dưới sức ép bủa vây sau chuỗi kết quả tệ hại, Sir Jim Ratcliffe nhanh chóng chỉ đạo lập danh sách 3 ứng viên sẵn sàng thay thế Amorim. Oliver Glasner, người đang làm nên kỳ tích cùng Crystal Palace với chức vô địch FA Cup, Siêu cúp Anh và chuỗi 18 trận bất bại, được xem là gương mặt sáng giá. Ông cùng Palace đả bại Liverpool 2 trận liền từ đầu mùa.

Bên cạnh đó, Andoni Iraola - HLV trẻ người Tây Ban Nha gây ấn tượng mạnh nhờ triết lý pressing tốc độ tại Bournemouth, cũng lọt vào tầm ngắm. Cái tên còn lại là Gareth Southgate, cựu thuyền trưởng tuyển Anh. Ông đang thất nghiệp sau khi chia tay "Tam sư" và nhận được sự tín nhiệm nhất định trong nội bộ MU.

Ngoài 3 ứng viên kể trên, tờ Fichajes (Tây Ban Nha) cho biết Graham Potter cũng được MU quan tâm, bất chấp vừa bị West Ham sa thải chỉ sau 9 tháng. Trước đó, Potter rời Brighton để dẫn dắt Chelsea nhưng sớm bị chấm dứt hợp đồng sau chưa đầy 1 năm.

Mặc dù danh sách được lập, chưa có dấu hiệu cho thấy quyết định sa thải Amorim sẽ đến ngay lập tức. Tuy nhiên, với phong độ kém cỏi và áp lực từ dư luận, chiếc ghế nóng ở Old Trafford rõ ràng đang lung lay dữ dội.

