Tới lúc MU xem xét sa thải Amorim

Thêm một trận thua nữa, thêm một màn trình diễn bạc nhược nữa, Manchester United của Ruben Amorim lại quay về điểm xuất phát.

Sự bảo thủ của Ruben Amorim đang khiến MU trả giá.

Câu hỏi không còn là “điều gì đang sai?”, mà là “còn phải tệ đến mức nào nữa để giới chủ Ineos nói lời dừng lại?”. Tối 27/9, MU bị Brentford nhấn chìm với tỷ số 1-3 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Điểm rơi của sự kiệt quệ

Brentford không phải kẻ thù truyền kiếp của Manchester United, nhưng cách họ bóc trần đội bóng của Amorim tại Gtech Community tối 27/9 khiến người ta giật mình. Đây là sự sụp đổ lặp đi lặp lại, chỉ thay đổi vài chi tiết.

Chỉ trong 20 phút đầu tiên, Igor Thiago hai lần trừng phạt hàng thủ dâng cao, và thế là “Quỷ đỏ” rơi vào cảnh đuối sức, rệu rã. Nỗ lực muộn màng với sơ đồ bốn hậu vệ chẳng mang lại gì ngoài bàn thua thứ ba từ Mathias Jensen - kết cục bi thảm nhưng không bất ngờ.

Con số không biết nói dối: qua 33 trận Premier League dưới tay Amorim, Manchester United chỉ giành được 34 điểm - phong độ của một đội bóng vật lộn trụ hạng. Dù đã chi hơn 250 triệu bảng hè qua, “Quỷ đỏ” vẫn loạng choạng.

Những bản hợp đồng bom tấn như Benjamin Sesko hay Matheus Cunha chưa kịp tỏa sáng thì đã bị nhấn chìm trong bức tranh chung u ám. Ngay cả Bruno Fernandes - vốn là linh hồn đội bóng - nay bị kéo xuống đá thấp, lạc lõng và vô hồn.

Amorim thừa nhận đội chuẩn bị cả tuần cho lối chơi bóng dài của Brentford. Vậy mà chỉ hai đường phất bóng thẳng từ Henderson và Collins đã đủ để Maguire cùng các đồng đội tan vỡ. Nếu một HLV không thể giúp đội bóng tránh đúng cái bẫy mà họ biết trước, thì sự hiện diện của ông ta còn có nghĩa gì?

Ruben Amorim chưa thể giúp MU khởi sắc.

Tương lai của Amorim gắn chặt với Sir Jim Ratcliffe - người nắm quyền kiểm soát chiến lược tại Old Trafford. Việc bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha là quyết định của Omar Berrada, giám đốc điều hành mới thắng thế trong cuộc đấu quyền lực nội bộ.

Đó từng là canh bạc của Ineos, nhưng giờ hóa thành gánh nặng. Sa thải Amorim đồng nghĩa thừa nhận sai lầm chiến lược, đồng thời khoét sâu thêm vết thương về niềm tin với người hâm mộ. Nhưng nếu cứ giữ ông, Manchester United sẽ còn mất nhiều hơn.

Trong ngày Graham Potter bị West Ham sa thải, sự kiên nhẫn với Amorim càng trở nên khó biện minh. Bóng đá Anh vốn khắc nghiệt, và Old Trafford không thể là ngoại lệ.

Khi thất bại trở thành thói quen

Nhìn Manchester United lúc này, có cảm giác mọi thứ chỉ là vòng lặp: nhập cuộc thiếu tập trung, thủng lưới sớm, vùng lên muộn màng rồi gục ngã. Fernandes đá hỏng phạt đền, Sesko ghi bàn đầu tiên nhưng chẳng ai nhớ nổi. Những khoảnh khắc lẽ ra có thể xoay chuyển tình thế đều bị nuốt chửng bởi bức tranh suy tàn.

Đã tới lúc Ban lãnh đạo MU xem xét sa thải Amorim.

Amorim cố nói về “tạo đà hưng phấn” sau một chiến thắng. Nhưng hơn một năm qua, ông chưa từng nối được hai trận thắng liên tiếp tại Premier League. Từ Chelsea đến Brentford, mọi cơ hội gây dựng chuỗi thành tích đều tan biến trong nháy mắt. Khi thất bại đã thành thói quen, liệu còn lý do nào để hy vọng

Trong khi Manchester United rệu rã, Brentford của Keith Andrews lại cho thấy một tập thể biết mình, hiểu mình. Henderson quán xuyến tuyến giữa, Collins cùng Van den Berg vững chãi phía sau, còn Kayode tận dụng từng pha ném biên. Không cần phức tạp, chỉ cần chơi đúng thế mạnh, Brentford đã khiến “Quỷ đỏ” vỡ vụn.

Thậm chí, thủ môn Bayindir - dù để thủng lưới ba bàn - lại là người chơi nổi bật nhất của Manchester United với những pha cứu thua liên tiếp. Một minh chứng cay đắng: khi thủ môn là điểm sáng nhất, thì toàn bộ cấu trúc phía trước đã sụp đổ.

Sau chiến thắng trước Chelsea tuần trước, Amorim đứng trước cơ hội lần đầu có hai trận thắng liên tiếp tại Premier League. Nhưng cơ hội ấy tiếp tục vuột mất. Thời gian trôi đi, thất bại nối tiếp thất bại, và chưa ai ở Old Trafford dám nói “đủ rồi”.

Một đội bóng từng là biểu tượng quyền lực của bóng đá Anh nay vật vã như kẻ đi trong mê cung, và Ruben Amorim không biết đường ra. Nếu câu hỏi là “bao giờ ông bị sa thải?”, thì có lẽ chỉ còn chờ khoảnh khắc khi lãnh đạo “Quỷ đỏ” nhìn vào bảng xếp hạng và thôi tự dối mình.

Manchester United đang mắc kẹt trong vòng xoáy thất bại, và Ruben Amorim không cho thấy lối thoát. Những lời biện minh đã cạn, những con số phơi bày sự thật trần trụi. Một CLB từng làm cả châu Âu khiếp sợ nay loạng choạng trước Brentford - đó không còn là cú sảy chân, mà là sự tụt dốc có hệ thống.

Nếu Old Trafford còn do dự, mùa giải này sẽ tan vỡ ngay từ tháng 9. Đôi khi, quyết định khó khăn nhất lại là quyết định duy nhất: dừng lại, trước khi quá muộn.