Chelsea thua liên tiếp

Sau trận thua MU, "The Blues" bị Brighton lội ngược dòng thắng 3-1 ngay trên sân nhà ở vòng 6 Premier League vào đêm 27/9.

Phút 90+2, bóng được treo vào vùng cấm Chelsea, Mats Wieffer làm tường để Maxim De Cuyper đánh đầu nối từ cự ly gần, giúp Brighton vượt lên dẫn 2-1.

Quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để giúp đội chủ nhà lật ngược thế cờ. Chelsea thậm chí còn nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 90+10. Nhà vô địch Club World Cup 2025 thua liên tiếp 2 vòng tại Ngoại hạng Anh, đồng thời cũng nhận thất bại thứ 3 liên tiếp khi chạm trán Brighton ở mọi đấu trường.

Kết quả tệ hại khiến thầy trò HLV Enzo Maresca giậm chân ở vị trí thứ 7 với 8 điểm, kém đội đứng thứ 4, Tottenham khoảng cách 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận.

Chelsea liên tiếp gây thất vọng.

Trên sân nhà, Chelsea khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Enzo Fernandez ở phút 24. Dù vậy, tấm thẻ đỏ ở đầu hiệp hai của Trevor Chalobah khiến thế trận đảo chiều. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp, đội chủ sân Stamford Bridge phải thi đấu với 10 người.

Brighton tận dụng lợi thế về quân số để vùng lên mạnh mẽ. "Mòng biển" ép sân, tạo ra 8 cơ hội, trong đó có 3 lần đưa bóng đi trúng đích và cả 3 đều trở thành bàn thắng.

Trước pha lập công mang tính bước ngoặt của De Cuyper, tiền đạo kỳ cựu Danny Welbeck đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, cũng bằng một pha đánh đầu. Cũng chính cựu sao MU hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ cuối, ấn định thắng lợi tưng bừng cho đội khách.