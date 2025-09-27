HLV thứ hai ở Premier League bị sa thải

Ban lãnh đạo West Ham United chia tay HLV Graham Potter sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2025/26.

HLV Graham Potter rời khỏi West Ham United sau 9 tháng đầy thất vọng trên cương vị thuyền trưởng.

Chiều 27/9, trang chủ West Ham United thông báo HLV Graham Potter kết thúc giai đoạn dẫn dắt CLB thành London. Quyết định này không khiến nhiều người bất ngờ, nhưng đến ở thời điểm "Búa tạ" chuẩn bị bước vào trận đấu ở vòng 6 Ngoại hạng Anh gặp Everton.

Thậm chí, HLV người Anh còn vừa kết thúc buổi họp báo trước trận gặp Everton được chưa đầy 12 giờ đồng hồ. Theo The Times, ban lãnh đạo “Búa tạ” đưa ra quyết định trên sau khi tìm kiếm được ứng viên để thay thế Potter.

HLV Nuno Espirito Santo được cho đã gật đầu ngồi vào ghế nóng ở sân London, dẫn đến việc Potter bị sa thải đột ngột như vậy.

HLV Potter được bổ nhiệm sau giai đoạn đáng quên của Julen Lopetegui, nhưng những gì ông thể hiện thậm chí còn bị đánh giá tệ hơn người tiền nhiệm. Trận thua 1-2 trước Crystal Palace ở vòng 5 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua nối dài chuỗi thất bại liên tiếp của West Ham dưới thời Potter.

Sau 5 vòng đầu Premier League, West Ham thắng 1 thua 4, đứng vị trí 19 (áp chót) trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Mùa giải Premier League mới trôi qua được 5 vòng, nhưng ghế của nhiều HLV đã lung lay. Espirito Santo là HLV đầu tiên bị sa thải, và Potter tiếp bước cựu thuyền trưởng Forest.