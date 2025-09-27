Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mainoo chọn sẵn bến đỗ nếu rời MU?

  • Thứ bảy, 27/9/2025 16:33 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Kobbie Mainoo được cho là sẵn sàng rời MU để sang La Liga chơi bóng bằng cách học tiếng Tây Ban Nha suốt 2 năm qua.

Mainoo có thể sẵn sàng rời MU trong tương lai gần.

Theo truyền thông Anh, việc học tiếng Tây Ban Nha là sự chuẩn bị cá nhân, nhưng phản ánh vị thế xuống thấp của tài năng trẻ ở Old Trafford. La Liga được đánh giá là môi trường phù hợp, có thể mở ra bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Mainoo.

Hiện tương lai của Mainoo trở nên khó đoán. Tờ Defensa Central tiết lộ MU cân nhắc dùng Mainoo cộng thêm 44 triệu bảng để hỏi mua Federico Valverde. Tuy nhiên, thương vụ khó xảy ra bởi tiền vệ người Uruguay nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Xabi Alonso.

Thực tế, MU sẽ dễ thành công hơn nếu chuyển hướng sang Eduardo Camavinga. Cầu thủ người Pháp không được trọng dụng tại Bernabeu. Trước đó, "Quỷ đỏ" cũng nhắm tới Carlos Baleba của Brighton nhưng không thành.

Dưới thời Ruben Amorim, Mainoo mất suất đá chính. Từ đầu mùa 2025/26, cả 3 lần Mainoo ra sân tại Premier League đều từ ghế dự bị. Trận duy nhất anh đá chính là ở Cúp Liên đoàn thua Grimsby trên chấm luân lưu.

Với Mainoo, điều quan trọng là ra sân thường xuyên. Tại MU, anh xếp sau Bruno Fernandes, Casemiro và Manuel Ugarte ở hàng tiền vệ.

Sự nghiệp quốc tế của tiền vệ 20 tuổi cũng bị đe dọa. Lần cuối anh khoác áo "Tam sư" là trận thua Hy Lạp 1-2 vào tháng 10 năm ngoái. Từ đó đến nay, Mainoo vắng bóng hoàn toàn, trong khi hàng tiền vệ tuyển Anh ngày càng chật chội với Declan Rice, Conor Gallagher, Adam Wharton và gần nhất là sự nổi lên của Elliot Anderson.

Mainoo tự cứu lấy mình tại MU

Kobbie Mainoo đang quyết tâm vực dậy sự nghiệp tại MU sau khi phải chịu cảnh dự bị dưới triều đại HLV Ruben Amorim.

06:52 25/9/2025

MU hét giá kỷ lục cho Mainoo

Real Madrid đang tìm kiếm một tiền vệ chất lượng và Kobbie Mainoo, tài năng trẻ sáng giá của Manchester United, đang nổi lên như một mục tiêu quan trọng.

08:03 20/9/2025

MU muốn trao đổi cầu thủ với Real Madrid

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, MU muốn dùng tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo cộng thêm 44 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Federico Valverde từ Real Madrid.

06:13 22/9/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Mainoo sang Tây Ban Nha Mainoo MU Tây Ban Nha

    Đọc tiếp

    AFC len tieng sau an phat cua Malaysia hinh anh

    AFC lên tiếng sau án phạt của Malaysia

    44 phút trước 20:12 27/9/2025

    0

    LĐBĐ châu Á (AFC) vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến quyết định kỷ luật của FIFA dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý