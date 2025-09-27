Mainoo chọn sẵn bến đỗ nếu rời MU?

Kobbie Mainoo được cho là sẵn sàng rời MU để sang La Liga chơi bóng bằng cách học tiếng Tây Ban Nha suốt 2 năm qua.

Mainoo có thể sẵn sàng rời MU trong tương lai gần.

Theo truyền thông Anh, việc học tiếng Tây Ban Nha là sự chuẩn bị cá nhân, nhưng phản ánh vị thế xuống thấp của tài năng trẻ ở Old Trafford. La Liga được đánh giá là môi trường phù hợp, có thể mở ra bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Mainoo.

Hiện tương lai của Mainoo trở nên khó đoán. Tờ Defensa Central tiết lộ MU cân nhắc dùng Mainoo cộng thêm 44 triệu bảng để hỏi mua Federico Valverde. Tuy nhiên, thương vụ khó xảy ra bởi tiền vệ người Uruguay nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Xabi Alonso.

Thực tế, MU sẽ dễ thành công hơn nếu chuyển hướng sang Eduardo Camavinga. Cầu thủ người Pháp không được trọng dụng tại Bernabeu. Trước đó, "Quỷ đỏ" cũng nhắm tới Carlos Baleba của Brighton nhưng không thành.

Dưới thời Ruben Amorim, Mainoo mất suất đá chính. Từ đầu mùa 2025/26, cả 3 lần Mainoo ra sân tại Premier League đều từ ghế dự bị. Trận duy nhất anh đá chính là ở Cúp Liên đoàn thua Grimsby trên chấm luân lưu.

Với Mainoo, điều quan trọng là ra sân thường xuyên. Tại MU, anh xếp sau Bruno Fernandes, Casemiro và Manuel Ugarte ở hàng tiền vệ.

Sự nghiệp quốc tế của tiền vệ 20 tuổi cũng bị đe dọa. Lần cuối anh khoác áo "Tam sư" là trận thua Hy Lạp 1-2 vào tháng 10 năm ngoái. Từ đó đến nay, Mainoo vắng bóng hoàn toàn, trong khi hàng tiền vệ tuyển Anh ngày càng chật chội với Declan Rice, Conor Gallagher, Adam Wharton và gần nhất là sự nổi lên của Elliot Anderson.