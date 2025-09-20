MU hét giá kỷ lục cho Mainoo

Real Madrid đang tìm kiếm một tiền vệ chất lượng và Kobbie Mainoo, tài năng trẻ sáng giá của Manchester United, đang nổi lên như một mục tiêu quan trọng.

Theo DefensaCentral, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” biết ý định của Real và định giá cầu thủ người Anh ở mức 90 triệu euro, biến anh thành cầu thủ tự đào tạo có giá đắt nhất lịch sử sân Old Trafford, vượt qua kỷ lục đang được giữ bởi Alejandro Garnacho khi anh gia nhập Chelsea với giá 46,2 triệu euro.

Đây được coi là rào cản lớn cho bất kỳ đội bóng nào, ngay cả với Real Madrid, đội bóng vốn không ngại chi đậm, nhưng lại rất chú trọng chiến lược tài chính trong những năm gần đây.

Mainoo gây ấn tượng mạnh tại Ngoại hạng Anh nhờ khả năng kiểm soát bóng, tầm nhìn và sự chín chắn hiếm có ở tuổi đôi mươi. Chính phong độ này giúp anh lọt vào tầm ngắm không chỉ của Real Madrid, mà còn của Man City, Bayern Munich, Newcastle và Napoli.

Tuy nhiên, tình hình ở Old Trafford đang thay đổi. Từ chỗ là trụ cột dưới thời Erik ten Hag, tiền vệ này giờ không còn giữ vai trò trung tâm khi HLV Ruben Amorim lên nắm quyền.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ưu tiên Bruno Fernandes trong vai trò tiền vệ trung tâm, dẫn đến việc Mainoo bị đẩy lên ghế dự bị. Theo một số nguồn tin, cầu thủ sinh năm 2005 thậm chí bày tỏ ý định tìm kiếm thử thách mới trong hè vừa qua nhưng bị từ chối.

Manchester United vẫn kiên quyết giữ người, tận dụng hợp đồng đến năm 2027 để tối đa hóa giá trị. Về phía Real Madrid, họ ý thức rõ đây sẽ là thương vụ đình đám, nhưng không phải bằng mọi giá.