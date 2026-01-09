Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Enrique làm nên lịch sử với PSG

  • Thứ sáu, 9/1/2026 08:52 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Luis Enrique có danh hiệu thứ 10 cùng Paris Saint-Germain (PSG) chỉ sau 30 tháng dẫn dắt đội bóng, kỷ lục trong lịch sử CLB.

HLV Enrique làm nên lịch sử cùng PSG.

Rạng sáng 9/1, PSG giành chiến thắng nghẹt thở trước Marseille trên chấm luân lưu để lên ngôi tại Siêu cúp Pháp. Danh hiệu này bổ sung vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của tập thể PSG dưới thời HLV Luis Enrique, với danh hiệu thứ 10.

Kể từ khi chính thức dẫn dắt PSG vào tháng 7/2023, HLV Enrique giành 3 danh hiệu Siêu cúp Pháp, 2 Cúp quốc gia Pháp, 2 Ligue 1, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Siêu cúp Liên lục địa.

Tính trung bình, sau ba tháng, HLV Enrique lại giúp PSG giành một danh hiệu, đây là tỷ lệ chưa từng thấy trong lịch sử CLB thủ đô nước Pháp.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Pháp vô địch tất cả giải đấu lần đầu tiên ông góp mặt, bao gồm Ligue 1, Siêu cúp Pháp, Cúp quốc gia Pháp, và Siêu cúp Liên lục địa. Tính xa hơn, Enrique thắng 14 trong 15 trận chung kết gần nhất trong sự nghiệp HLV của mình, thành tích ấn tượng.

Bởi thế, không phải ngẫu nhiên khi nhiều CLB lớn ở châu Âu đang muốn chiêu mộ Enrique. MU đang tìm kiếm HLV trưởng dài hạn để thay thế Ruben Amorim vào mùa hè. Ngoài ra, Chelsea vừa bổ nhiệm HLV Liam Rosenior nhưng nếu mọi chuyện không ổn, họ có thể tiếp cận Enrique vào cuối mùa giải năm nay.

Bên cạnh Chelsea và MU, Liverpool cũng coi Enrique là mục tiêu dài hạn để ngồi vào ghế HLV tại Anfield. Ban lãnh đạo Liverpool sẵn sàng nỗ lực thuyết phục Enrique đến Anfield làm việc, nếu HLV Arne Slot bị sa thải.

Mourinho nổi cơn thịnh nộ

HLV Jose Mourinho quyết định trừng phạt các học trò sau thất bại 1-3 của Benfica trước Braga ở bán kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha hôm 8/1.

2 giờ trước

MU chốt kế hoạch chuyển nhượng

Truyền thông Anh xác nhận MU khả năng không đón tân binh trong tháng 1/2026, bất chấp đội bóng vẫn loay hoay ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Luis Enrique PSG

    Đọc tiếp

    Bao Thai Lan mo xe that bai cua doi U23 hinh anh

    Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

    15 phút trước 08:52 9/1/2026

    0

    Thất bại 1-2 trước U23 Australia hôm 8/1 được báo chí Thái Lan xem như một “bài học trưởng thành”, hơn là cú vấp đáng giận dữ, cho hành trình của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á.

    PSG da dung khi thay Donnarumma hinh anh

    PSG đã đúng khi thay Donnarumma

    16 phút trước 08:51 9/1/2026

    0

    Ban lãnh đạo Paris Saint-Germain và HLV Luis Enrique có lý do để hài lòng khi thủ môn Lucas Chevalier tỏa sáng rực rỡ sau trận chung kết Siêu cúp Pháp trước Marseille.

    Martinelli xin loi hinh anh

    Martinelli xin lỗi

    19 phút trước 08:49 9/1/2026

    0

    Trên trang cá nhân, tiền đạo Gabriel Martinelli của Arsenal công khai gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau hành động với hậu vệ Conor Bradley của Liverpool.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý