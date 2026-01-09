HLV Enrique làm nên lịch sử với PSG

Luis Enrique có danh hiệu thứ 10 cùng Paris Saint-Germain (PSG) chỉ sau 30 tháng dẫn dắt đội bóng, kỷ lục trong lịch sử CLB.

HLV Enrique làm nên lịch sử cùng PSG.

Rạng sáng 9/1, PSG giành chiến thắng nghẹt thở trước Marseille trên chấm luân lưu để lên ngôi tại Siêu cúp Pháp. Danh hiệu này bổ sung vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của tập thể PSG dưới thời HLV Luis Enrique, với danh hiệu thứ 10.

Kể từ khi chính thức dẫn dắt PSG vào tháng 7/2023, HLV Enrique giành 3 danh hiệu Siêu cúp Pháp, 2 Cúp quốc gia Pháp, 2 Ligue 1, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Siêu cúp Liên lục địa.

Tính trung bình, sau ba tháng, HLV Enrique lại giúp PSG giành một danh hiệu, đây là tỷ lệ chưa từng thấy trong lịch sử CLB thủ đô nước Pháp.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Pháp vô địch tất cả giải đấu lần đầu tiên ông góp mặt, bao gồm Ligue 1, Siêu cúp Pháp, Cúp quốc gia Pháp, và Siêu cúp Liên lục địa. Tính xa hơn, Enrique thắng 14 trong 15 trận chung kết gần nhất trong sự nghiệp HLV của mình, thành tích ấn tượng.

Bởi thế, không phải ngẫu nhiên khi nhiều CLB lớn ở châu Âu đang muốn chiêu mộ Enrique. MU đang tìm kiếm HLV trưởng dài hạn để thay thế Ruben Amorim vào mùa hè. Ngoài ra, Chelsea vừa bổ nhiệm HLV Liam Rosenior nhưng nếu mọi chuyện không ổn, họ có thể tiếp cận Enrique vào cuối mùa giải năm nay.

Bên cạnh Chelsea và MU, Liverpool cũng coi Enrique là mục tiêu dài hạn để ngồi vào ghế HLV tại Anfield. Ban lãnh đạo Liverpool sẵn sàng nỗ lực thuyết phục Enrique đến Anfield làm việc, nếu HLV Arne Slot bị sa thải.