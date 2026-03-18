Evra chỉ trích CAF: 'Một nỗi ô nhục'

Cựu hậu vệ Patrice Evra gọi quyết định trao cúp CAN 2025 cho Morocco là bê bối, cho rằng giải đấu đã mất uy tín.

Quyết định của CAF khiến Evra phẫn nộ

“Đây là sự sỉ nhục với bóng đá châu Phi. Một vụ bê bối. Tất cả chúng ta đều thấy Senegal đã thắng”, Evra, cựu hậu vệ Manchester United, nói.

Phát biểu của Patrice Evra nhanh chóng thổi bùng tranh cãi quanh quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) liên quan đến trận chung kết CAN 2025.

CAF xác nhận đã tước chức vô địch của Senegal và trao lại cho Morocco, sau khi xử thua đội bóng Tây Phi 0-3. Quyết định được đưa ra 54 ngày sau trận chung kết tại Rabat.

Trước đó, Senegal giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Pape Gueye. Tuy nhiên, hành động rời sân phản đối của các cầu thủ Senegal trong trận đấu bị CAF xem là vi phạm điều lệ. Ủy ban kháng cáo sau đó chấp nhận đơn của Liên đoàn Bóng đá Morocco (FRMF), đảo ngược phán quyết ban đầu và áp dụng Điều 82, 84 để xử lý.

Evra không giấu sự phẫn nộ. Cựu hậu vệ Manchester United cho rằng CAN đã “mất toàn bộ uy tín”, thậm chí tiết lộ anh tưởng thông tin này là trò đùa khi mới nhận được.

“Không còn gì khiến tôi ngạc nhiên trong bóng đá nữa. Những quyết định như vậy là một scandal”, Evra nói thêm, đồng thời gửi thông điệp tới Morocco: “Tôi yêu các bạn, nhưng đến lúc phải dừng lại rồi”.

Senegal vô địch CAN 2025, nhưng sau đó bị tước chức vô địch.

Trong khi đó, tiền vệ Idrissa Gana Gueye của Senegal phản ứng điềm tĩnh hơn. Cầu thủ Everton nhấn mạnh giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu.

“Danh hiệu rồi sẽ qua đi. Điều quan trọng là mỗi người hâm mộ đều trở về nhà an toàn. Người Senegal luôn giữ phẩm giá, dù trong chiến thắng hay khó khăn”, Gueye chia sẻ.

Ở cấp độ quản lý, Liên đoàn bóng đá Senegal (SFF) kiên quyết phản đối phán quyết của CAF. Tổng thư ký Abdoulaye Seydou Sow cho rằng đây là quyết định “không thể hiểu nổi”.

“Chúng tôi không thể chấp nhận việc một danh hiệu giành được trên sân lại bị tước đi theo cách này”, ông Sow nhấn mạnh.

SFF xác nhận đã làm việc với các luật sư để chuẩn bị hồ sơ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne, đồng thời cam kết theo đuổi vụ việc đến cùng.

Ngoài ra, CAF cũng công bố án kỷ luật với cầu thủ Ismael Saibari của Morocco. Tiền vệ này bị treo giò 2 trận (trong đó 1 trận treo), còn khoản phạt 100.000 USD trước đó được hủy bỏ.

Quyết định của CAF không chỉ thay đổi kết quả trận chung kết, mà còn đẩy CAN 2025 vào một trong những tranh cãi lớn nhất lịch sử giải đấu.