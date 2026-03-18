Án phạt của Senegal làm dậy sóng mạng xã hội

Làn sóng tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội sau án phạt của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) dành cho tuyển Senegal tại cúp châu Phi (AFCON) 2025.

Sự cố ở AFCON 2025 là chưa từng có trong lịch sử.

Trên các trang mạng xã hội, đa số cổ động viên bày tỏ sự phẫn nộ và hoài nghi. Nhiều ý kiến cho rằng chức vô địch nên được định đoạt trên sân cỏ, thay vì trong phòng họp.

Không ít người khẳng định Senegal mới là nhà vô địch thật sự. Quan điểm này nhanh chóng lan rộng, kéo theo hàng loạt tranh luận trái chiều giữa các nhóm cổ động viên.

Đáng chú ý, mạng xã hội còn bùng nổ những hình ảnh hài hước xoay quanh án phạt. Cư dân mạng mỉa mai rằng nếu trận chung kết có thể bị tác động bởi quyết định hành chính, thì mọi danh hiệu sau tiếng còi mãn cuộc đều chưa chắc an toàn.

Thậm chí, nhiều bình luận còn hài hước mở rộng vấn đề, giả định việc xem xét lại cả những nhà vô địch trong quá khứ.

Trong số đó, chức vô địch World Cup 2022 của Argentina cũng bị đem ra làm ví dụ châm biếm. Một bộ phận cư dân mạng đùa rằng biết đâu một ngày nào đó, kết quả tại Qatar cũng có thể bị lật ngược. Dù chỉ mang tính giễu nhại, những so sánh này cho thấy mức độ bức xúc và thất vọng của người hâm mộ trước vụ việc.

Từ một quyết định kỷ luật, câu chuyện vượt xa phạm vi chuyên môn. Bóng đá vốn được tôn vinh bởi cảm xúc thuần khiết trên sân cỏ. Chính vì vậy, bất kỳ phán quyết nào làm lung lay niềm tin ấy đều dễ dàng thổi bùng tranh cãi. Và lần này, Senegal ở tâm điểm của cơn bão dư luận.

Rạng sáng 18/3, CAF đưa ra quyết định xử thua Senegal 0-3 vì hành vi rời sân phản đối, trong trận chung kết AFCON 2025. Kết quả trận chung kết được thay đổi thành Morocco thắng 3-0 và giành chức vô địch.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.