Senegal có cơ hội đòi lại chức vô địch tại CAS không?

Sau khi bị CAF tước ngôi vô địch CAN 2025, đội tuyển Senegal giờ đây chỉ còn một cứu cánh duy nhất là nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Thụy Sĩ.

Cúp vàng đã mất khó lấy lại được.

Câu hỏi lớn nhất mà người hâm mộ đặt ra lúc này là liệu đội bóng Tây Phi có cơ hội lật ngược thế cờ tại cơ quan tài phán thể thao quyền lực nhất thế giới hay không.

Điểm tựa pháp lý của Senegal

Tại phiên tòa của CAS, vũ khí mạnh nhất mà Liên đoàn Bóng đá Senegal có thể sử dụng chính là cách điều hành thiếu dứt khoát của trọng tài chính Jean Jacques Ndala. Dù Điều 82 và Điều 84 của quy định giải đấu nêu rõ việc tự ý rời sân trước khi hết giờ sẽ dẫn đến án phạt xử thua 0-3, thực tế những gì diễn ra trên mặt cỏ lại tạo ra một tình huống pháp lý vô cùng rắc rối.

Senegal hoàn toàn có cơ sở để lập luận rằng hành vi của họ đã được chính người đại diện cao nhất của ban tổ chức trên sân ngầm chấp thuận. Khi HLV Pape Thiaw gọi các học trò ra đường biên, trọng tài Ndala không lập tức thổi còi kết thúc trận đấu và tuyên bố hủy bỏ tư cách thi đấu của Senegal.

"Vua áo đen" này chấp nhận chờ đợi suốt 17 phút, sau đó cho phép các cầu thủ quay trở lại sân, thực hiện quả phạt đền, hoàn thành các hiệp phụ và cuối cùng là công nhận bàn thắng quyết định của Pape Gueye.

Sự nhu nhược hoặc thiếu quyết đoán của tổ trọng tài đã tình biến 17 phút gián đoạn thành một khoảng thời gian "tạm dừng" thay vì "bỏ cuộc".

Việc cơ quan quản lý lật ngược lại một kết quả đã được chính trọng tài của họ công nhận hợp lệ trên sân cỏ mang lại cho Senegal một lợi thế tranh luận rất lớn về mặt quy trình tiến hành giải đấu.

Hành động bỏ dở thi đấu giữa chừng của Senegal đã tạo ra hậu quả khôn lường.

Cơ hội vô cùng nhỏ

Tuy nhiên, cơ hội giành phần thắng của Senegal vẫn bị giới chuyên môn đánh giá là rất mỏng manh.

Tòa án Trọng tài Thể thao nổi tiếng với việc làm việc dựa trên nguyên tắc thượng tôn các văn bản quy phạm gốc của từng liên đoàn. Bản chất của sự việc vẫn nằm ở hành động khởi nguồn: HLV Senegal chủ động yêu cầu toàn đội ngừng thi đấu để phản đối một quyết định của VAR. Đây là một hành vi vi phạm kỷ luật thể thao vô cùng rõ ràng.

Sự yếu kém trong công tác điều hành của trọng tài Ndala có thể là tình tiết giảm nhẹ hoặc dẫn đến những án phạt riêng dành cho cá nhân trọng tài này, nhưng khó có thể xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi của đội bóng Tây Phi.

Các tiền lệ pháp lý tại CAS thường không khoan nhượng với những hành vi bỏ thi đấu nhằm gây áp lực lên quyết định của ban tổ trọng tài.

Nếu CAS trả lại chức vô địch cho Senegal, họ sẽ vô tình tạo ra một tiền lệ vô cùng nguy hiểm, gián tiếp cổ xúy cho các đội bóng khác sử dụng chiêu bài đình công, rời sân để uy hiếp tinh thần những người cầm cân nảy mực trong tương lai.

Trận chiến pháp lý này là một bài học đắt giá về sự chênh lệch giữa cảm xúc thể thao và sự nghiêm minh của luật pháp. Dù Senegal thi đấu quả cảm và cống hiến những phút giây thăng hoa, việc tự ý bước qua ranh giới của điều lệ giải đấu đã tước đi của họ mọi thành quả.

Lối thoát tại CAS dẫu có tồn tại, nhưng cánh cửa thực sự quá hẹp để những chú "Sư tử Teranga" có thể một lần nữa chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá.