MU chốt kế hoạch chuyển nhượng

  • Thứ sáu, 9/1/2026 07:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Truyền thông Anh xác nhận MU khả năng không đón tân binh trong tháng 1/2026, bất chấp đội bóng vẫn loay hoay ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

MU sẽ không mua sắm trong tháng 1/2026.

Nguyên nhân quan trọng nhất bắt nguồn từ biến động trên băng ghế huấn luyện. Việc Ruben Amorim rời ghế nóng khiến mọi kế hoạch nhân sự lập tức bị đóng băng. Khi chưa xác định được HLV trưởng lâu dài, mọi thương vụ lúc này đều tiềm ẩn rủi ro lớn, cả về chuyên môn lẫn định hướng phát triển.

Kế đến là bài toán tài chính. Dưới thời Sir Jim Ratcliffe, MU theo đuổi triết lý cắt giảm lãng phí triệt để.

Theo Sky Sports, nội bộ CLB tin rằng mua sắm giữa mùa đồng nghĩa phải trả "thuế tháng 1", cao hơn giá trị thực từ 15 đến 20 triệu bảng. Với tư duy kinh doanh mới, INEOS không chấp nhận chi khoản tiền ấy chỉ để có một cầu thủ sớm hơn vài tháng.

Nhu cầu bổ sung lực lượng của MU, đặc biệt ở hàng tiền vệ, là rất rõ ràng khi tương lai Casemiro mờ mịt, nhưng các mục tiêu như Elliot Anderson hay Adam Wharton gần như bất khả xâm phạm ở thời điểm này. Những phương án khác cũng nhanh chóng trở nên bất khả thi vì mức giá bị đẩy lên quá cao.

INEOS đang cố gắng chấm dứt thói quen chữa cháy từng khiến MU trả giá trong nhiều năm. Thay vào đó là chiến lược đầu tư dài hạn, ưu tiên các tài năng trẻ và chuẩn bị cho một cuộc cải tổ toàn diện vào mùa hè tới. Sự kiên nhẫn này có thể gây tranh cãi, nhưng đó là cái giá phải trả để "Quỷ đỏ" tái thiết một cách bền vững.

CĐV MU nổi giận gọi Ratcliffe là 'gã hề'

Nhóm CĐV The 1958 kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm Sir Jim Ratcliffe cùng ban điều hành MU sau khi cho rằng CLB đang bị biến thành “rạp xiếc” và đánh mất bản sắc.

3 giờ trước

MU treo thưởng cho Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer đang nổi lên như một trong những phương án được MU cân nhắc cho vị trí HLV tạm quyền đến hết mùa giải 2025/26.

12 giờ trước

Mainoo gây chú ý

Sự trở lại của Kobbie Mainoo trở thành tâm điểm chú ý, dù tiền vệ trẻ này không để lại nhiều dấu ấn ở trận MU hòa Burnley 2-2 rạng sáng 8/1.

15 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

