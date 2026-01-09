Nhóm CĐV The 1958 kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm Sir Jim Ratcliffe cùng ban điều hành MU sau khi cho rằng CLB đang bị biến thành “rạp xiếc” và đánh mất bản sắc.

CĐV MU nổi giận gọi Ratcliffe là 'gã hề'.

Làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ Manchester United đang leo thang dữ dội. The 1958, nhóm CĐV đứng sau nhiều cuộc biểu tình tại Old Trafford, tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc phản đối mới trong trận gặp Fulham vào tháng tới, nhằm yêu cầu loại bỏ cả Sir Jim Ratcliffe lẫn gia đình Glazer khỏi quyền điều hành CLB.

Trong trận hoà 2-2 với Burnley hôm 8/1, CĐV MU treo biểu ngữ “Jim Can’t Fix It” (Tạm dịch: Jim chẳng thể giúp MU khởi sắc hơn) trên khán đài sân Turf Moor, đánh dấu sự phản kháng đầu tiên kể từ khi HLV Ruben Amorim bị sa thải hôm 5/1.

Trong bản tuyên bố công kích dài và gay gắt, The 1958 mô tả mối quan hệ giữa Ratcliffe và nhà Glazer là một “sự kết hợp độc hại”, đồng thời cho rằng MU đang bị điều hành “như một cửa hàng tạp hoá địa phương”. Nhóm này nhắm thẳng vào Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox và CEO Omar Berrada, khẳng định cả hai đang “học việc trên lưng CLB” và nên rời đi.

“Sau khi liên tục trượt từ thảm hoạ này sang thảm hoạ khác, Ratcliffe chẳng khác nào một gã hề bất tài đang biến MU thành rạp xiếc”, người phát ngôn The 1958 tuyên bố. Họ cũng chỉ trích việc CLB thuê Amorim khi thừa biết nhà cầm quân này trung thành với hệ thống 3-4-2-1, rồi lại yêu cầu ông thay đổi, gọi đó là quyết định “không thể tin nổi”.

The 1958 cho rằng việc sa thải Amorim không chỉ phản ánh màn trình diễn nghèo nàn trên sân, mà còn phơi bày sự hỗn loạn trong nội bộ. Nhóm này tiết lộ HLV người Bồ Đào Nha bị cho là mất việc sau mâu thuẫn gay gắt với Wilcox, người mới chỉ có chín tháng kinh nghiệm làm giám đốc bóng đá tại Southampton. Quyết định này được cho là có sự đồng thuận của Berrada, một CEO chưa từng đảm nhiệm vai trò tương tự trước đó.

Sir Jim Ratcliffe mua cổ phần thiểu số MU từ tháng 2/2024 và nắm quyền điều hành mảng bóng đá, nhưng kể từ đó CLB liên tục vướng vào những quyết định gây tranh cãi. Sau khi gia hạn hợp đồng với Erik ten Hag và chi thêm 200 triệu bảng, MU vẫn sa thải ông chỉ sau 116 ngày.

Dan Ashworth cũng rời ghế giám đốc thể thao chỉ sau năm tháng. Amorim là cái tên tiếp theo phải trả giá.

Hiện tại, Darren Fletcher tiếp tục tạm quyền, trong khi MU đang phỏng vấn Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick cho vị trí HLV tạm thời đến hết mùa.