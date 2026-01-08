Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mainoo gây chú ý

  • Thứ năm, 8/1/2026 18:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự trở lại của Kobbie Mainoo trở thành tâm điểm chú ý, dù tiền vệ trẻ này không để lại nhiều dấu ấn ở trận MU hòa Burnley 2-2 rạng sáng 8/1.

Đây là lần đầu tiên Mainoo xuất hiện sau thời gian vắng bóng vì chấn thương bắp chân, đồng thời diễn ra ngay khi HLV Ruben Amorim bị sa thải. Trước đó, tuyển thủ Anh chưa một lần đá chính ở Premier League mùa 2025/26 dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha, khiến tương lai tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi.

Được Darren Fletcher tung vào sân ở phút 74, thay cho Casemiro khi tỷ số đang là 2-2, Mainoo được kỳ vọng mang lại sự tươi mới cho tuyến giữa. Tuy nhiên, trong quãng thời gian ít ỏi góp mặt, cầu thủ 20 tuổi không tạo ra ảnh hưởng đáng kể lên thế trận. Anh chạm bóng 27 lần, để mất bóng 3 lần và bị Gary Neville chỉ trích vì làm gián đoạn nhịp độ của "Quỷ đỏ".

Trái ngược với sự mờ nhạt của Mainoo, một sản phẩm khác của học viện MU là Shea Lacey lại gây chú ý khi có nhiều pha xử lý sáng sủa, đặc biệt là tình huống tung cú sút xa dội xà ngang, cho thấy tiềm năng đáng chờ đợi.

Phản ứng từ người hâm mộ MU khá gay gắt. Không ít ý kiến cho rằng màn trình diễn vừa qua phần nào lý giải việc Amorim gạt Mainoo khỏi kế hoạch. Dù vậy, có quan điểm kêu gọi sự kiên nhẫn, nhấn mạnh tiền vệ trẻ vừa trở lại sau chấn thương và cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác thi đấu.

Với việc Amorim rời ghế nóng, cơ hội chắc chắn mở ra nhiều hơn cho Mainoo thời gian tới. Dù vậy, anh cần tận dụng những lần được trao cơ hội để lấy lại vị thế trong đội hình MU.

Tình thế đảo ngược với Mainoo

Ngay sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, tiền vệ Kobbie Mainoo có khả năng trở lại đội hình của MU ở trận sắp tới.

34:2033 hôm qua

Mainoo mỉa mai Amorim

Kobbie Mainoo bất ngờ có động thái gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi MU sa thải HLV Ruben Amorim.

07:12 6/1/2026

Hậu trường MU dậy sóng vì mâu thuẫn Amorim - Mainoo

Những chi tiết mới hé lộ cho thấy căng thẳng giữa Ruben Amorim và Kobbie Mainoo không chỉ mang tính chuyên môn mà đã lan sang cả đời sống ngoài sân cỏ.

05:15 6/1/2026

