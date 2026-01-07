Tình thế đảo ngược với Mainoo

Ngay sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, tiền vệ Kobbie Mainoo có khả năng trở lại đội hình của MU ở trận sắp tới.

Mainoo sắp trở lại đội hình xuất phát của MU.

Theo Daily Mail, Mainoo trở lại tập luyện cùng toàn đội đúng vào ngày HLV Amorim bị MU sa thải. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với tiền vệ trẻ người Anh, khi trước đó anh trải qua quãng thời gian không mấy suôn sẻ dưới triều đại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Thậm chí, khả năng Mainoo góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của MU ở trận gặp Burnley rạng sáng 8/1 hoàn toàn có thể xảy ra, mở ra cơ hội vực dậy sự nghiệp cho tài năng sinh năm 2005.

Trong nhiều tháng qua, Mainoo không nằm trong kế hoạch của Amorim. Tiền vệ này thường xuyên phải ngồi dự bị hoặc vắng mặt ở những trận đấu quan trọng, dù từng được xem là một trong những phát hiện nổi bật nhất của MU dưới thời Erik ten Hag.

Việc Mainoo không được trao nhiều cơ hội làm dấy lên những tranh luận trong nội bộ người hâm mộ, nhất là trong bối cảnh tuyến giữa của "Quỷ đỏ" chơi thiếu ổn định và không duy trì được sự gắn kết cần thiết.

Giờ đây, khi MU bước sang một giai đoạn mới sau sự ra đi của Amorim, cánh cửa dành cho Mainoo dường như mở rộng trở lại, và tiền vệ trẻ này có cơ hội làm lại từ đầu tại Old Trafford.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.