Tương lai của tiền đạo Robert Lewandowski tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông châu Âu.

Lewandowski ra phán quyết tương lai. Ảnh: Reuters.

Theo Sky Sports, Lewandowski không muốn rời Barcelona trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp việc nhận được nhiều lời hỏi mua. Ngoài ra, Barcelona cũng không có kế hoạch trao đổi chân sút 37 tuổi này để đem về một cầu thủ khác trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo Barca xác định Lewandowski vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình hiện tại và không có ý định xáo trộn hàng công giữa mùa giải.

Hợp đồng của Lewandowski với Barcelona đang bước vào 6 tháng cuối cùng. Theo quy định của FIFA, kể từ thời điểm hiện tại, tiền đạo người Ba Lan được phép tự do đàm phán và ký thỏa thuận sơ bộ với bất kỳ CLB nào cho mùa giải tiếp theo mà không cần thông qua đội chủ sân Camp Nou.

Mùa giải năm nay, Lewandowski đang là chân sút tốt thứ hai của Barcelona, ghi được 8 bàn thắng sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường, chỉ xếp sau Ferran Torres. Kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí cùng kỹ năng dứt điểm của anh tiếp tục mang lại giá trị lớn cho Barca.

Tuy nhiên, Barcelona không đảm bảo tương lai dài hạn cho Lewandowski, trước mắt là ở mùa giải 2026/27. Nếu cựu sao Bayern Munich không còn được xem là lựa chọn trung tâm trên hàng công của HLV Hansi Flick hoặc bị đẩy xuống vai trò dự bị, viễn cảnh chia tay Camp Nou vào mùa hè tới hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong bối cảnh đó, những lời đề nghị hấp dẫn từ MLS (Mỹ) hoặc Saudi Arabia hoàn toàn có thể thuyết phục Lewandowski.

