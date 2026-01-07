Carrick, Solskjaer vào tầm ngắm của MU

Manchester United tiến hành các cuộc trao đổi ban đầu với Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer nhằm tìm HLV tạm quyền cho phần còn lại của mùa giải sau khi sa thải Ruben Amorim.

Solskjaer có thể trở lại dẫn dắt MU.

Sau quyết định chấm dứt hợp đồng với Ruben Amorim, ban lãnh đạo Manchester United nhanh chóng bắt tay vào phương án chữa cháy cho ghế huấn luyện. Theo BBC Sport, CLB đã có những cuộc nói chuyện mang tính thăm dò với những cựu cầu thủ từng gắn bó sâu đậm với Old Trafford là Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer.

Các cuộc tiếp xúc hiện mới ở giai đoạn rất sớm, chủ yếu nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng và quan điểm của từng ứng viên. Chưa có quyết định nào được đưa ra về người sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải.

Tuy nhiên, Carrick được xem là một ứng viên hàng đầu, trong bối cảnh ông đang tự do kể từ khi rời Middlesbrough vào tháng 6 năm ngoái.

Sau khi Amorim bị sa thải hôm 5/1, Darren Fletcher, cựu tiền vệ của Manchester United, được giao nhiệm vụ HLV tạm thời. Nhà cầm quân người Scotland sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò này cho đến khi CLB bổ nhiệm một HLV tạm quyền chính thức, trong lúc kế hoạch tìm HLV trưởng dài hạn được để ngỏ cho mùa hè.

Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox là người trực tiếp trao đổi với Fletcher, Carrick và Solskjaer. Ngoài ba cái tên kể trên, một cựu cầu thủ khác của Manchester United là Ruud van Nistelrooy cũng được cho là nằm trong danh sách cân nhắc.

Van Nistelrooy từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng với tư cách HLV tạm quyền vào năm 2024, giành ba chiến thắng và một trận hòa sau bốn trận.

Solskjaer không phải cái tên xa lạ với kịch bản “giải cứu” Manchester United. Ông từng tiếp quản đội bóng sau khi Jose Mourinho bị sa thải năm 2018, trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức và tại vị đến năm 2021.

Song song với phương án tạm quyền, Manchester United cũng tính đến các lựa chọn cho chiếc ghế HLV trưởng lâu dài. Oliver Glasner, hiện dẫn dắt Crystal Palace, và Roberto De Zerbi, đang làm việc tại Marseille, được xem là những ứng viên tiềm năng cho kế hoạch dài hạn.

Phát biểu trước trận gặp Burnley, Fletcher thừa nhận cảm xúc đặc biệt khi được giao trọng trách. “Đó là một vinh dự phi thường. Mọi thứ đến rất nhanh và lúc này tôi chỉ tập trung cho trận đấu sắp tới”, anh nói, trong bối cảnh CLB tiếp tục tìm kiếm sự ổn định sau thêm một chương biến động trên băng ghế huấn luyện.