HLV Glasner gật đầu với MU

MU đang tăng tốc trong cuộc tìm kiếm HLV trưởng mới và Oliver Glasner nổi lên như ứng viên hàng đầu.

Oliver Glasner sẵn sàng tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford.

Theo truyền thông Anh, chiến lược gia người Áo tỏ ra thiện chí với khả năng chuyển tới Old Trafford. Hợp đồng của Glasner với Crystal Palace sẽ hết hạn vào mùa hè. Trước mắt, MU dự kiến bổ nhiệm HLV tạm quyền. Song song đó, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẵn sàng đẩy mạnh tiếp cận Glasner nếu nhận được tín hiệu cho một lời đề nghị chính thức.

Trong thời gian dẫn dắt Crystal Palace, ông tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giúp "Đại bàng" giành cú đúp danh hiệu FA Cup và Siêu cúp Anh, qua đó đoạt vé dự cúp châu Âu mùa 2025/26. Thành tích này giúp Glasner được Sky Sports ca ngợi là HLV đẳng cấp thế giới.

Nguồn tin khẳng định Glasner sẵn sàng cân nhắc lời mời từ MU nếu đội bóng thành Manchester tiếp cận. Việc ông chưa cam kết tương lai với Palace càng khiến khả năng ra đi trở nên rõ ràng hơn, dù đội chủ sân Selhurst Park chắc chắn không muốn mất HLV tạo nên giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB.

Đáng chú ý, Glasner cũng ưa chuộng sơ đồ 3 trung vệ vốn từng gây tranh cãi dưới thời Amorim. Tuy nhiên, thành công của Glasner cho thấy vấn đề không nằm ở hệ thống, mà ở cách vận hành. Chiến lược gia người Áo chứng minh có thể tối ưu đội hình, giúp các CLB thi đấu vượt kỳ vọng nhờ những cầu thủ có sẵn.

Nếu cập bến Old Trafford, Glasner có thể không thay đổi triết lý, nhưng mang đến hy vọng về sự hiệu quả, kỷ luật và khả năng nâng tầm tập thể. Đây là thứ MU khát khao hơn bao giờ hết.