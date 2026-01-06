Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim ngốn của MU hàng chục triệu bảng

  • Thứ ba, 6/1/2026 07:14 (GMT+7)
Quyết định sa thải Ruben Amorim không chỉ khép lại một triều đại ngắn ngủi tại Old Trafford, mà còn khiến MU thiệt hại tài chính nặng nề.

Thương vụ từng được kỳ vọng mở ra chương mới cho "Quỷ đỏ" rốt cuộc lại trở thành một trong những canh bạc đắt đỏ nhất sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị MU chấm dứt hợp đồng sau 14 tháng cầm quân.

Để đưa Amorim về Old Trafford, MU từng chi 9,5 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng cho Sporting Lisbon. Tại Anh, mức lương của HLV 40 tuổi lên tới 6,7 triệu bảng mỗi năm.

Theo các điều khoản đã ký, việc sa thải buộc MU phải thanh toán toàn bộ phần lương còn lại, tương đương 10,05 triệu bảng, ngoài 7,8 triệu bảng Amorim đã nhận trong thời gian tại vị.

Tính rộng hơn, triều đại của Amorim ngốn của MU khoảng 27,35 triệu bảng, chưa kể gần 250 triệu bảng được chi cho chuyển nhượng dưới thời ông. Đổi lại, Amorim chỉ mang về 25 chiến thắng sau 63 trận, đạt tỷ lệ thắng 39,7%, thấp nhất trong số các HLV chính thức của MU kể từ khi Sir Alex giải nghệ. Tại Premier League, ông chỉ đạt trung bình 1,24 điểm/trận.

Về mặt thành tích, Amorim để lại những con số đáng quên. MU kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 15, giành vỏn vẹn 42 điểm, tệ nhất kể từ mùa giải xuống hạng 1973/74. Thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League còn khiến MU lần đầu tiên sau 11 năm vắng mặt tại cúp châu Âu, đồng thời trắng tay trên mọi đấu trường.

Sau khi Amorim ra đi, Darren Fletcher được giao nhiệm vụ tạm quyền, bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân Burnley vào ngày 8/1.

