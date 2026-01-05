Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim cười tươi khi rời MU

  • Thứ hai, 5/1/2026 22:11 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Ruben Amorim lần đầu xuất hiện kể từ khi bị MU sa thải, với hình ảnh khá thoải mái trong lúc rời căn biệt thự tại Cheshire cùng vợ.

Hình ảnh gây chú ý của Amorim và vợ khi rời Manchester.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được bắt gặp trong trang phục giản dị, đeo kính râm và khoác áo xanh đậm, trong khi vợ ông, Maria, diện trang phục trắng để chống lại cái lạnh mùa đông nước Anh. Khoảnh khắc Amorim mỉm cười trước ống kính nhanh chóng lan truyền, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ "Quỷ đỏ".

"Amorim giữ phong thái điềm tĩnh, đĩnh đạc sau khi bị MU sa thải", nhà báo Samuel Luckhurst của Manchester Evening News mô tả. Cựu HLV Sporting Lisbon còn thoải mái bắt tay, chào hỏi những người ông gặp trên đường đi.

Amorim khép lại hành trình kéo dài 14 tháng tại Old Trafford trong bối cảnh mối quan hệ với ban lãnh đạo rơi vào trạng thái căng thẳng. Ông gây bão dư luận bằng những phát biểu gay gắt, nhấn mạnh rằng mình được mời về để làm "quản lý" chứ không chỉ là một "huấn luyện viên", đồng thời thẳng thắn nói về sự khác biệt trong quyền lực giữa ông và các HLV tên tuổi khác từng làm việc tại MU.

Những bất đồng hậu trường cuối cùng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của ban lãnh đạo. Thông báo chia tay được CLB đưa ra với ngôn từ ngắn gọn, lạnh lùng, xác nhận Amorim rời ghế "HLV trưởng" và gửi lời chúc cho tương lai của ông.

Sau khi Amorim ra đi, Darren Fletcher được chỉ định làm HLV tạm quyền cho chuyến làm khách trên sân Burnley, trong khi MU bắt đầu quá trình tìm kiếm người kế nhiệm. Enzo Maresca, Oliver Glasner, Xavi, Gareth Southgate hay Mauricio Pochettino đều được nhắc đến.

Đáng chú ý, Amorim rời Old Trafford với tỷ lệ thắng 31,9%, thấp nhất trong số các HLV MU ở kỷ nguyên Premier League.

