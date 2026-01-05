Thông điệp ẩn ý của MU khi sa thải Amorim

Tối 5/1, nhiều CĐV khẳng định MU gửi đi thông điệp mang hàm ý nhắm vào Ruben Amorim trong thông báo chia tay chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

MU không coi Amorim là nhà quản lý.

Theo The Athletic, Amorim mất việc vì "sự đổ vỡ trong quan hệ nội bộ". Trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị thuyền trưởng MU là trận hòa 1-1 trước Leeds hôm 4/1, kết quả khiến "Quỷ đỏ" dậm chân ở vị trí thứ 6 Premier League. Chỉ vài giờ sau, thông báo sa thải được công bố và hai từ gây chú ý nhất là cách MU gọi Amorim: "Head Coach" (HLV trưởng).

Chi tiết tưởng nhỏ này lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Lý do bởi trước đó không lâu, chính Amorim công khai bày tỏ sự bất mãn khi cho rằng mình đến Old Trafford với tư cách "một nhà quản lý (manager), không phải một HLV đơn thuần".

Việc MU tiếp tục gọi ông là "head coach" trong thông báo sa thải bị nhiều CĐV xem là lời đáp trả lạnh lùng, thậm chí mang tính mỉa mai. Một CĐV chua chát bình luận: "Phàn nàn vì không được gọi là manager, rồi bị sa thải với danh xưng head coach, thật cay đắng".

Trong thông cáo, MU nhấn mạnh quyết định thay đổi được đưa ra nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho đội bóng đạt thứ hạng cao nhất có thể tại Premier League, đồng thời cảm ơn Amorim vì đưa CLB vào chung kết Europa League hồi tháng 5. Trợ lý Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn dắt đội ở trận gặp Burnley ngày 8/1.

Trước khi ra đi, Amorim gây sốc khi ám chỉ khả năng rời MU trước thời hạn hợp đồng năm 2027. Với thỏa thuận đã ký, "Quỷ đỏ" được cho là phải chi trả đầy đủ tiền đền bù. Một cuộc chia tay ồn ào, và có lẽ, không thiếu những lời cuối đầy ẩn ý.